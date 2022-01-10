原本以為只有廢核的台灣會出現「綠色通膨」，但從現在的情勢發展來看，綠色通膨可能會成為全球性問題，但台灣會更為嚴重。

「綠色通膨」是指基於環保理由而造成的物價上漲。歐洲央行一位執委警告說，為了因應氣候變遷、全球暖化與減碳的各項政策，已經造成能源價格飆漲，而且這可能是長期的存在，「綠色通膨」的威脅可能讓歐洲央行變更政策。

台灣原本就註定是「綠色通膨」的國家，原因在蔡政府上台後力推的能源政策。全面廢核、核四不重啟，等於把超過6000億元的機組全部報廢；替代的綠電預計投資上兆元，雖然不是政府出資，但投資商必然要從發電收入中獲利回收，因此政府給出全球最高的保證收購價格，綠電比重增加後，必然會讓電價上漲。

官方的估計是為了廢核，電價至少要漲3成以上，學者多認為這個數字低估了。

除了預期中的漲價外，近期出現新的情勢，讓綠色通膨進一步惡化。蔡政府要把天然氣發電增加到5成，但在減碳因素下，各國「以氣代煤」讓天然氣價格大漲，蔡政府大規模增加的發電機組也要投資6000億以上，這些都是造成綠色通膨的壓力來源。

蔡政府怕民眾看破其能源政策的真實成本與代價，一直強壓電價上漲壓力；電價多次凍漲，台電的虧損就用電價穩定基金去填補，形同「作假帳」；天然氣價格也不能漲，讓中油不到1年，單是為天然氣就要苦吞700多億元的虧損。

除非讓台電如台鐵般虧損擺爛，否則這些成本一定要反映在價格上。綠色通膨台灣躲不掉！