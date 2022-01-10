民進黨雙林之戰再次獲勝，加上四項公投，可說是「六連勝」，國民黨不但無還手之力，還為敗選責任問題爆發內鬨。不過，面對民進黨這個選舉威權「異形」，不只國民黨需要檢討，整個台灣社會都要思考，是要繼續被各個擊破，還是共同發揮「制衡」的功能。

藍白不合 將被各個擊破

有論者以為，補選、罷免的結果證明「多數選民買單現況」，這未免過度解讀。罷免林昶佐的同意票比不同意票多出11473票，林儀靜的得票僅比顏寬恆多出7840票，一來一往，對民進黨「不支持」的票數，還多出3633票，固然只佔總票數的1.4%，但證明了台灣社會支持／不支持民進黨的差距極微；民進黨是勝利了，但在野勢力不是輸得毫無希望。

有句棒球格言：「一分差的比賽，總教練要負最大的責任」，意思是當實力接近時，操盤者的運籌帷幄才是重點。逝者已矣，來者可追，台灣民主會不會退化的關鍵，就在制衡的力量，是凝聚起來，還是被各個擊破。

以投票結果看來，國家機器有辦法凌遲顏寬恒家族，但在對林昶佐的罷免案卻起不了作用，蔡英文、賴清德親自為林昶佐站台，也只催出44.16%的不同意罷免票，遠低於同意罷免的55.84%，原因很簡單，國家機器有辦法追殺在野者，但不足以為親執政黨人士漂白。民進黨可以對顏寬恒抄家滅族，但陳柏惟肇逃，林昶佐反對調查3+11疫情破口，再多側翼也無法掩蓋。

認知到國家機器的限制，才能夠釐清在野勢力的最佳策略。蔡英文想以鄭文燦取代賴清德參選2024總統大選，是公開的祕密。國家機器沒有辦法洗白鄭文燦是3+11幫凶，以及他被判決文認證的「澳門喝花酒」紀錄，在野陣營只要推出一位經過檢驗的2024候選人，他就算遭遇類似顏寬恒的處境，也有了免疫抗體，那麼國家機器能夠在選舉中造成的影響就可以降到最低。

制衡民進黨已非單一政黨所能獨力完成。國民黨是最大在野黨，民眾黨是後起之秀，柯文哲顯然還沒有決定是否以及如何與國民黨聯手。由柯文哲透過柯媽和顏寬恒「巧遇」方式間接表示對顏的支持，可以看出柯對「藍白合」有為難之處，但國民黨與民眾黨若不能合作，就注定被民進黨各個擊破，這是雙方必須面對的問題。

在政黨之外，台灣的社運團體、媒體是否要放任民進黨的「選舉威權」，也是社會良心所必須面對。老一輩媒體人曾經歷風聲鶴唳的威權時代，年輕一輩就算沒有親眼目睹，至少也曾耳聞；今天的民進黨則如同納粹一般逐漸成為「選舉威權」，藉由選舉取得權力，掌權後卻竭盡力量箝制人民的聲音，早已忘了建黨初衷。

民間國是會議 好的開始

現在只有極少數媒體不看執政黨臉色，絕大多數願意和政府合作，媒體人失去批評政府的空間。當年民進黨說置入性行銷是「拿人民的錢，洗人民的腦」，如今自己則是變本加厲，更以標案豢養網路側翼。媒體的天職是監督政府，看到這樣被閹割的第四權，真的是媒體人的初衷嗎？

更不要說，民進黨執政對社運的分化與操控。民進黨在野時與社運結盟，並且扶植友好者浮上檯面；執政後這些友好者紛紛入閣，聽命行事，台灣一下子成為「社運真空」。前台灣農村陣營發言人蔡培慧，2013年是捍衛「牛豬分離」的急先鋒，被民進黨延攬當官之後，改口護航萊豬，這是民進黨控制社運的冰山一角。但社運代表社會的良心，就算少數人為五斗米折腰，民進黨也不可能讓大多數堅持理念的人噤聲。

當然還有屢被政治力騷擾的檢察官與法官們，法務部以檢察一體為由干預檢察官辦案，甚至對法官辦案指指點點，已成為司法的日常，司法官們不憤怒嗎？縱有少數司法官為了升遷而投靠民進黨，但絕大多數司法官不會向政治力低頭。

面對威權藉操縱選票壓迫少數，在野力量應該凝聚起來，這需要有人登高一呼，前副總統呂秀蓮倡議召開「民間國是會議」應是好的開始，盼國民黨、民眾黨及自主社運團體為台灣的民主動起來。