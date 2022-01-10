台中市第二選區立委補選的結果，最後由民進黨提名的林靜儀勝出，意謂民進黨集結府院黨和重兵出擊，大打空軍戰，砲打顏家佔用國有土地和違建牌的負面爭議策略奏效，不僅催出綠軍基本盤，還以終結地方派系的號召力，成功的吸引到年輕族群和中間選民票源支持，至於台北市中正萬華罷免立委林昶佐宣告失敗的理由，乃是其是民進黨的側翼，民進黨傾府院黨洪荒之力加持，且罷免案過於頻繁，投票率低迷所致。

相較於民進黨上至蔡英文，賴清德和蘇貞昌大咖精銳盡出，以及黨內各派系上演團結戲碼，將這兩場選戰，型塑成政黨對決，國民黨則顯得積弱不振，像個沒有生機的透明黨，朱立倫繼四大公投被民進黨完封後，又再嚐到大意失荊州的苦果。

台中市第二選區補選的敗績，對國民黨而言，代表票源向心力凝聚的力量流失，以及無法擴大爭取新興選民的支持。然而，對盧秀燕的影響，並不會是一記重傷害，僅管盧在選前之夜有站出來挺顏寬恆，不過，以她的高民調和亮眼政績，民進黨有志台中市長大位者，如蔡其昌和何欣純等人，短期之內要超越盧秀燕的人氣，恐怕效果還是有限。盧秀燕只要再細心經營原台中縣區的板塊，把顏寬恆的敗選視為警訊，紮實的化市政願景為成果，必能對上廣大台中市民的味蕾。

至於，罷昶失敗這筆帳，也是要算在國民黨和朱立倫的瞻前顧後態度，明明可以催出藍軍選民低迷已久的士氣與熱情，國民黨卻像個局外人一樣，把城池免費奉送給對手。縱使，最後戰鬥藍趙少康和郝龍斌出來力挽狂瀾，也是錯失先機，不敵民進黨的眾志成城之力和正副元首的全力挺昶。

中二補選和罷昶雙輸的結果，朱立倫應該要負責，國民黨氣若游絲和卸甲不戰，實在很不爭氣。

面對民進黨這個精於選舉的選戰機器，和擅長把大小選戰都型塑成政黨對決和抗中保台的氛圍，國民黨顯得難以招架。百年老店的招牌何時能醒目，何時能奪回政治話語權先機，朱立倫需要向藍營支持者說清楚和講明白，而不是過於依賴傳統地方派系的政治力，漠視黨內人才斷層和兵疲馬弱的現象。

國民黨應該要學習變形蟲的生命力，再劣勢的艱險，都能以嶄新的生命力活出精彩，以不同的陣勢，亮出有勇氣的出征隊型，如此，年底的六都直轄市長和地方縣市長等重中之重選戰，國民黨才能扭轉頹勢。

朱立倫二度當家，還是缺乏魄力和勇氣，只見保守和畏縮，這樣過於小心和態度猶豫不決的領導力，如何能重新擦亮國民黨百年老店這個招牌呢？需知，只有行動力和主動創造議題，關心庶民民生經濟，以及適時運用國會席次的戰鬥力，才能讓國民黨成功拉皮。

（作者為自由撰稿者）

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