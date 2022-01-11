01 荷包蛋與窮書生

跟朋友相約午餐，結果我太早出門了，外面風又大，便找了一家早餐店稍作休息。我只點一顆荷包蛋，老闆娘跟我確認：「還要別的嗎？」我說一顆荷包蛋就好。

荷包蛋送來了，扁扁寬寬，澄心半熟，沾辣椒和油膏，囫圇下肚。

看看時間，啊，至少還要等半小時，怕手機沒電也不敢亂劃，便拿出一本書翻看。

老闆娘不時經過我，收走其他客人的餐盤。

店內客人都走了，老闆娘走過來，一手三明治，一手油條飯團，擺在我的桌上：

「妹妹給你吃！你只吃荷包蛋，怕你餓！巧克力三明治？還是這個（飯團）？」

我忙站起來謝過，原來是讓老闆娘誤會了。我說明自己待會就要吃午飯，只是在這等朋友，她才安心去忙自己的事情：「那就好！你就在這坐，我們還沒那麼快收！」

古時候常有赴京趕考的窮書生，攤販見了，會施與包子、饅頭、一碗麵。

我想，老闆娘也是古道熱腸，見我「省吃儉用」、「吃飯都不忘溫習」，以為我是打哪兒來的寒窗苦讀「窮書生」，一念惻隱之心起……

02

台灣朋友說：「台灣有兩種可愛的餓習，第一種是老媽覺得你趕時間沒吃飽的餓，第二種是老闆娘覺得學生沒錢吃不飽給你東西吃的餓。」

今天這一篇，我想跟大家分享自己在台灣遇到過的好心店家。

03 打翻了不要緊

我跟另一位陸生朋友去師大附近的一家素食自助餐，付款的方式是稱重，結果我們不小心把餐盤打翻、倒在了電子秤上，朋友當下很揪心，一個勁地道歉，結果老闆娘安慰我們說沒關係，還馬上拿了一個空盤子讓我重夾，後來也沒有收打翻那一盒的錢。

04 吃飽了就好

還有一家我常去的自助餐店，米飯和湯是放在一起的，湯是免費的，我之前不知道米飯需要在前台預付錢，就直接盛了。

吃了很長一段時間之後才知道原來要付錢，十元一次。

下次去的時候，我就帶了一百塊台幣給老闆娘，我跟她道歉，說自己之前都不曉得米飯原來要付錢，所以來補繳飯錢，結果老闆娘擺擺手說：「不用不用，下次再付。過去的就讓它過去，吃飽就行。」

05 下次路過再付就行

住三重的那段時間，進了一家裝潢特別的素食自助餐店，我已經夾好菜，翻找書包才發現忘帶錢，這裡離住家不遠，本想直接回家拿，結果老闆叫我安心吃，下次路過再拿過來就行了！

06 無限續碗

大一那一年，我第一次去逛士林夜市，當時我特別喜歡喝仙草湯，我點了一碗加料的燒仙草，甜甜的，暖暖的，不一會兒，湯就被我喝完了，因為是冬天，碗裡的料（芋圓、花生、珍珠什麼的）就乾巴巴的，老闆娘叫我把碗拿過去，幫我把仙草湯又加滿。

真的太好喝，我又喝完了！還剩很多料，老闆娘看了笑說「好喝喔？」又再幫我添滿。

後來我不好意思，也實在是飽到不行，就把湯和料一起吃完，看到我終於吃完料了，老闆娘居然問我「要不要再一碗湯？」

因為「對士林的第一印象」，我從此閒來無事就很想去士林夜市散散心，因為這對我來說是很溫暖很香甜的回憶。

07 愛心餐

接下來講的這家店是我認識的一位大陸姐姐開的，有一次我去她店裡吃手工餃子，結果遇到有人進來問「請問有愛心餐嗎？」

姐姐馬上說「有！稍等一下！」然後進廚房準備。事後我問姐姐，什麼是愛心餐？她說這是政府推動的計劃，她也參與了：

一些生活暫時有困難的人到店裡來拿免費的餐點，政府經過考察後會將能夠成為愛心店的店名與地址貼到官網，有需要的人便會來這些店家提領愛心餐。

愛心大平台會給愛心店家一筆補助金，但姐姐說她不會說超過了補助金就不再發放便當，凡是有需要的人來她都給，甚至每個月都會多出一筆開銷，可是能幫助到別人，她很開心。

大約幾年前，我還看過一則視頻，是講述高雄一位阿嬤數十年如一日販售10元便當（大約人民幣兩塊多），月虧損十萬元，也仍堅持這份事業，她被稱為「賣夢的阿嬤、窮人守護神」。

每年農曆年前「無名氏」總會捐贈新北市善款，9年來累計達1億7千萬元，這項善舉，新北市侯友宜決定成立「新北市好日子愛心大平台」。

「好日子愛心大平台」讓想要行善者有出處，需要支援扶助者有資源。我們相信這個社會不只1個「無名氏」，還有許許多多的熱心民眾、團體、宮廟教會及企業都同樣有一份關懷社會、回饋社會的心，願意成為圓夢英雄。

08 借我延長線的早餐店夫婦

是好幾年前的事情了，當時我剛回台灣，忘記帶電腦的轉換插頭，去電器行買，不巧斷貨，陸生朋友臨時借了我一個有接地線的萬用轉接頭，但因為這個地線柱，怎麼都找不到能安插它的插座。

一位早餐店老闆就這樣雙手抱胸看著我從一排咖啡廳中穿出又穿入...最後他忍不住問了，你在找什麼？

我才說我快到報告繳交截止時間，但我找不到有接地線的插座。老闆說「那把接地線拔掉就可以插了！」然後開始幫我拔，結果就差用上牙齒啃了，怎麼都拔不下來。

還好老闆娘想到可以用延長線，他們就翻箱倒櫃幫我找出一條因年代久遠呈現蠟黃色，還覆著泥垢的延長線，沒想到線不可貌相，居然接上了，當我的電腦重新開機的瞬間，我和老闆真的很像修建青城山都江堰的李冰父子，好開心哦，簡直是完成了人類史上里程碑式的科學大工程！

後來老闆還很可愛地跟我開玩笑，看著手錶說：「來，現在開始，電費一分鐘一百塊！」我正要跟他抗議，他就說：「好！還剩四十秒！」

09 小孩子要吃飽點

再分享一位網友告訴我的故事，「之前女兒得腸病毒，喉嚨發炎，食不下嚥，我們午餐只點了一份蝦卷飯，過了一會兒，老闆娘拿了碗大魯肉飯過來，說小孩子要吃飽點，我只能點頭稱謝，還好女兒很給面子，整碗吃完了。」

10 好店家，是因為有好客人

有一位台灣網友給我留言：每次爆出愛心早餐店或攤販，台灣人都會蜂擁而至，用實際行動支持這些店家。我相信有那麼多好的店家，一定跟有很多好的客人有關。

一個人能一直善良下去，是因為這些善意都沒有被辜負，或者說善意在其他的地方得到順承。（廖小花/世新大學陸生）

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