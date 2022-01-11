1977年10月09日參加金湯二號動員演習的後備軍人進入基地。（姚琢奇攝）

2022年新年伊始，中華民國國防部在元旦當日成立了「全民防衛動員署」，旨在強化平時對後備軍人的訓練，和戰時對後備軍人的徵集和編組。而動員署成立後最引人注目之舉，應該是往後對後備軍人教育召集有新的規畫，其頻次由原來兩年一次改為一年一訓，且每次教育召集的天數也由先前的5至7日增加到了14天，這樣的舉措讓仍具後備軍人身分者議論紛紛。而當年筆者自海軍艦隊退伍後，原先也具有後備軍人身分20多年，在此野人獻曝，閒談我的後備軍人經歷。

話說歷史上各朝各代，不論是全民皆兵、軍戶制（軍職為世襲）、府兵制等，均不脫徵兵和募兵的大範疇。1937年全面抗日戰爭爆發，國民政府被迫實施徵兵制，雖然有所謂的「三丁抽一，五丁抽二，獨子免役，老人亦免」之說，但是因為農業社會間的閉塞，和地方政府中的顢頇，也有所謂「三代單傳，一夜被征」的驚奇傳聞。加以國軍部隊在鄉里間「捉伕」、「抓壯丁」的惡名頻傳，也讓軍隊名聲敗壞，對戰力未有提升，且不得民心，也間接造成國共內戰國軍失利的主因之一。

國民政府播遷來台後，開始痛定思痛，生聚教訓，首先建立了精準的戶籍制度，然後據聞在日本受降軍官組成的「白團」顧問團成員之建議下，國民政府參照日本軍國主義的徵兵制度，重新對台澎金馬地區役男的義務兵役的管理形成了規範。所以在筆者那個年代，只要是年滿14歲的役男，就進入了兵役管制年齡，不得辦理護照出境，直到服完兵役為止。

至於後備軍人方面，除了我們小時候在電視廣告中，偶爾會看到「台灣軍管區」發布的後備軍人徵集通知的祕密代碼外，在筆者就讀高中時期，曾有位30出頭的男老師自言要去短暫地當兵，必須請假一至兩周，等到該老師回校收假後，他原來稍亂的長髮，已被修成標準的西裝頭。而另一位男老師上課時還意有所指地調侃：「這麼老還去當兵？」頓時引發了全班同學的哄堂大笑。

到了自己從海軍艦艇部隊退伍後，回到家第一件事就是到戶籍所在地屏東縣政府兵役科，把身分由「現役軍人」調整為「後備軍人」，然後只身前往北部桃園工作。兩年軍旅生涯的歷練，讓我瞭解到後備軍人召集區分為點閱召集和教育召集，我由於是海軍下士軍階退伍，所以具有後備軍人身分到屆滿45歲為止。在那個幾乎男人都要當兵的年代，我也不以為忤。

退役的隔年，我就收到屏東縣團管區的點閱召集命令。當時只要將召集命令送交公司上級主管和人力資源部門，公司按法規是必須給予公假一天，俾利我由北部返回南部屏東參加召集，我也藉此機會，返家看看父母。如此的點閱召集我每年都會收到一次，直到我來美國念書為止。

猶記得這數次的點閱召集，均是要求我在早晨8點30分開始向某處大禮堂報到，報到後先觀看生理衛生的短片消磨時間。9點正，屏東縣團管區上校司令正式接管並訓話，然後播放軍中的「莒光日教學節目」。待80分鐘的電視節目完畢後，上校司令繼續訓示，有時尚有團管區的校級參謀官進行一些政令宣導，中午12點整大家準時解散回家，圓滿完成點閱召集任務。團管區司令在這短短的3個多鐘頭中，不斷恫嚇我們上課時不准打瞌睡，因為在召集的有效時段中，我們具有現役軍人身分，任何違法犯行，最高可以提交軍法審判。想必大家秉持多一事不如少一事的信念，撐過去不閉眼就算了！

其中最難忘的一次點閱召集，我竟然遇見了我初中3年同班同學鄭同學。鄭同學在國內念完了研究所，獲頒碩士學位才入伍服役，官拜海岸巡防署少尉軍官，當時他正在中強電腦公司擔任工程師。那次很巧的他是我們臨時編組的某連少尉排長，我則是他直屬的第一班下士班長，我的組織內尚有9位來自三教九流完全不認識，且原屬於陸軍的班兵。正午時分，我們解散離開禮堂，在停車場小敘片刻。對於一位前海岸巡防署的少尉，下轄前海軍下士，和9位前陸軍健兒，如此這般的後備軍人召集編組有何戰力可言？兩人不覺莞爾一笑！

爾後我從美國完成學位，返台應聘隨即又派赴江蘇蘇州工作，再入境美國安家，國防部和團管區也由入出境記錄，知道我人不在台灣，乃不曾再叨擾過我，直到我無聲無息地年滿45歲，正式跟後備軍人說再見了。

縱觀我已逝的20多年後備軍人生涯，除了點閱召集的報到之外，我從未接受過任何的軍事訓練，可算是一個武功全廢，毫無戰力的後備力量，充其量權充個人場罷了！而政府當局因應兩岸關係的緊張，即便成立了「全民防衛動員署」來統籌業務，我還是要寄語兩岸領導人，以和為貴，冀望這些後備軍人永遠只是備而不用的社會力量。

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】