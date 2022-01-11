這次中二選區立委補選、北市五選區罷免立委林昶佐，國民黨都吃下敗仗，朱立倫早先透過文傳會表示「無論結果如何，將不出席記者會發表談話」，果然選、罷雙輸後，黨發言人凌濤宣稱「朱立倫就任3個月又4天，承接罷免案、公投案、補選案這些過去的框架跟任務，但這些任務到今天到此為止，之後就是為2022年大選努力。」霎時，朱立倫臉書被不滿的支持者灌爆。

朱立倫果然不負政治精算師之名，算得很清楚哩，自從9月25日贏得國民黨主席選舉，上任3個月又4天，可是支持者哪裡會跟你算多少日子，又哪裡會管罷免案、公投案、補選案是不是前任推動的，你現在是黨主席當然帳就是算你頭上，所謂的「全部承擔」似乎滿腹委屈。

然而，這筆帳真的委屈朱立倫嗎？中正萬華區罷免立委林昶佐前夕，國民黨內訌，市議員應曉薇指控鍾小平「永遠只想著自己補選立委」，無黨籍的鍾小平說「我是國民黨員、要分進合擊」，不意，市黨部主委黃呂錦茹打臉鍾小平回復黨籍案目前還有一個審查機制，也將看他表現。照此說法，鍾小平顯然還沒有回復黨員身分。

黃呂錦茹說的正是朱立倫去年11月中旬就急著幫退黨者回復黨籍解套的同舟計畫，結果引起同黨內訌，甚至連前任考紀會委員也不以為然，難道國民黨內訌真的跟朱立倫能切割嗎？

台中顏家不是沒有錯，也不是沒有爭議，但是這次遭到民進黨府院黨媒的國家機器傾力圍剿，若用同等標準，檯面上又有幾個政治人物禁得起檢驗。這場實力不對等的選舉，連民眾黨柯文哲都願意安排顏寬恒「巧遇」柯媽媽，怎麼朱主席徵召顏寬恒參選，後續態度卻是這般放生？中二選區10年來是藍綠五五波拉鋸戰，顏家從無黨籍的親藍色彩，逐漸擁抱深藍，反觀民進黨卻透過親綠側翼向中間選民靠攏，最後藍綠翻轉讓林靜儀贏下這場硬仗。

同舟計畫號召那些爭議的退黨者回來不是不好，但是顯然與朱立倫強調的全黨團結背道而馳，更何況朱立倫一上任就做這件沒有共識的事，難道比罷免陳柏惟、四大公投、顏寬恒補選還急迫嗎？沒有共濟前提的同舟又算什麼？

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