2022年初美國日本舉行外交國防部長2+2會談，這場「2+2」會談聚焦日本扮演的角色、美日安全關係、台海安全、中國與北韓威脅等。此外美國日本將簽署新的武器研發協議，包括發展高超音速飛彈、太空能力等。背後目的除了軍事利益之外，也有抗衡中國、北韓與俄羅斯的戰略意涵。但是會談中，日本刻意避談「台灣有事」，又是為何呢？

「美日同盟」與敵對勢力相互牽制

日本在2021版「防衛白皮書」將北韓、中國、俄羅斯、網路攻擊等外部威脅，當作是對日本國家安全的挑戰。印太地區穩定性主要受到日美同盟與中國軍事力量、或者區域衝突所影響，尤其中日釣魚台列嶼衝突，根據美日安保條約，萬一中日爆發衝突，美國有義務協防日本。

美國、日本、中國牽制彼此的行動自由，這三國如何維持一個領先的策略很重要。傳統日本認為國家安全與「美日安保條約」密切相關，幾十年來，隨著世界經濟發展、國際政治、各國軍事技術不斷更新，迫使美日同盟也要重新調整新的安全戰略。日本除了依靠美日同盟，同時也在想辦法自己救自己，例如修法提高自我防衛能力、與他國建立戰略夥伴關係、發展與敵對國家友好關係等。

日本修改安保法案 與美國保持同步

未來日本政府還要再次修改「國家安全保障戰略」、「防衛計畫大綱」及「中期防衛力整備計畫」等3項重要安保文件，以確保日美同盟共同戰略保持一致性。事實上，這非日本政府第一次進行修改安保文件，早在2013年6月日本成立了國家安全保障會議（NSC），當時安倍政府提出三個領域決策，第一承認集體自衛權；第二防禦性打擊行為合法化；第三開放武器出口禁令。另一方面，安倍推出了「積極和平主義」外交與安保政策。

2015年5月14日，日本內閣通過行使集體自衛權安全保障法案，這是安全戰略的調整，目的是強化美日同盟，增加日本自衛隊對外行動能力。也就是，當盟友遭受到武力攻擊，自衛隊可以使用提供武力協助盟國抵抗敵軍。

當時美日同盟已經達成共識，兩軍組織永久的、單一機制，協調聯盟合作關係，日本對美軍擴大承平時期勞役及物資、日本自衛隊擴大參與境外的人道主義行動。美國則承諾日本提供現代化武器系統裝備；日本承諾解除集體自衛權的憲法禁令，讓自衛隊參與美國及其他盟國的聯合作戰。這也成為日本能夠在萬一台海爆發衝突時，提供美軍援助的依據。

另外，日本國家安全保障會議（NSC）還有一項負責軍備、審查與批准軍備國際交易業務。2014年日本政府通過「防衛裝備轉移三原則」強調若符合「有助於日本安全保障」等條件，即可允許出口與共同開發先進武器。這幾年日本企業開始重視研發新型武器所帶來的經濟效益，美日兩國武器研發計畫像是「出雲號」直升機護衛艦（DDH-183）改裝，以搭載美軍的F-35B隱形戰機計畫，預計2024年完成。

2022年美日兩國再次簽訂防衛裝備的合作研究協定，研發高超音速飛彈，符合兩國的軍事利益，或許未來日本政府可能朝全面解禁出口武器目標邁進。

日本防衛能力被憲法綁手綁腳

日美同盟目標是與敵對勢力維持軍事實力的平衡。美國目標是保持印太地區及霸權地位。相較於日本，自衛隊能力受到和平憲法第9條限制，規定「日本永遠放棄發動戰爭、武力威脅或以武力作為解決國際爭端的手段；為達成目的，日本不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家交戰權」。自從2013年以來，受到中國因素所影響，自衛隊防衛預算每年不斷向上攀升，但是自衛隊行動能力卻依然受到憲法限制，而無法有所突破。

這次美日2+2會議雖然雙方已就「台灣有事」在內，著手進行某種聯合作戰規劃。然而日本防衛大臣岸信夫與外務大臣林芳正被問及「緊急事態」是否指「台灣有事」時刻意避談。凸顯出日本岸田內閣在防衛台海問題上，還在左右搖擺不定，可能與自身能力有關，畢竟日本憲法還沒能為自衛隊打開行動自由大門。

至於台灣，面對中國武統威脅，最重要的是，得保有一種「自己的國家自己救」的憂患意識。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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