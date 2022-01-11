美國科技龍頭公司谷歌、蘋果、微軟、特斯拉、臉書、亞馬遜等，去年繳出獲利增長、股價增值的亮眼成績，這群股票市值以兆美元起跳的巨頭，雖然量體龐大，卻還是像青少年那樣年年高速增長，堪稱前所未見的奇蹟。

不過，以「電子商務」與「網路社群」為火車頭的新經濟，畢竟已經高速增長了十年，產業破壞式創新早已成為主流，科技龍頭成為新創公司挑戰、破壞的對象，科技巨頭必須積極轉型，找出未來十年高增長的新商業模式，Web 3.0時代即將來臨，而2022年可能是另一個劇變潮流的開端，作為全球科技創新產業設備軍火庫的台灣，也必須抓住科技龍頭轉型的契機，繼續站在未來潮流的浪尖。

公司股價的漲跌反映企業增長力度，大型龍頭企業的股價更能看出整體產業的動能，去年谷歌（母公司Alphabet）股價大漲65％，總市值逼近2兆美元，全年公司市值竟然增長超過新台幣22兆元；而微軟與特斯拉市值增長超過五成、蘋果約33％，臉書約22％，在2020年股價領先大漲的亞馬遜，去年則高檔整理了一整年，全年上漲約5.4％。

網路新經濟一向有贏家全拿、大者恆大的特性，谷歌在網路廣告、YouTube影音平台的力量強大無比，谷歌的搜尋、YT、以及相關的網路廣告收入，去年部門營收竟然逼近600億美元，年增率高達41％，網路廣告過去十年飛速增長，在2019年首度超越傳統廣告，市占率突破五成，預計2022年網路廣告的市占率將達到64％，而這個增長的部分，谷歌則是最大的贏家。

另一個贏家的例證，是成功轉型擁抱雲端的微軟，去年微軟股價大漲51％，而且是連續第十年創下股價收紅的紀錄，過去九年微軟的股價每年都上漲超過10％，任何人只要持有微軟，都可以達到與股神巴菲特接近的投資績效。微軟在千禧年前取得辦公室軟體獨占地位，曾經成為反壟斷的對象遭到法規綑綁，這一波新經濟大浪潮，微軟華麗轉身擁抱雲端服務，COVID疫情下的微軟，增長力度甚至超越千禧年之前的微軟，展現美國科技龍頭公司日新月異、無人可及的創新能力。微軟正在積極搭建虛擬平台，準備推出下一波虛擬產業的軟硬體服務，這是超越平台經濟的布局。

相較之下，深度涉及政治又遭到千禧年世代視為老人平台的臉書，在去年為了擺脫困境，竟然連名字都改為Meta，凸顯臉書轉型的決心。元宇宙成為全球討論的焦點，幾乎所有科技業者也都列為公司發展策略不可忽視的課題。

但是元宇宙的樣貌仍然模糊，目前最成功的案例是每天吸引5,000萬人上線的「機器磚塊」（ROBLOX），這是20歲以下千禧世代群聚的平台，藉著遊戲發展成為新世代的社群平台。ROBLOX平台不靠精緻擬人的虛擬實境技術，平台上的虛擬人物，比較接近樂高玩具的形象，卻能成為千禧世代首選的平台，在平台上舉辦的虛擬音樂會動輒吸引超過千萬人參加，連股票上市敲鐘都自己舉行元宇宙的虛擬敲鐘儀式，而且，遊戲參與者雖然都是青少年，卻有大量的遊戲玩家藉著自己開發的遊戲，成為身價百萬美元以上的富翁，落實「網路參與者取回網路自主權」的理想。

包括微軟、谷歌、Meta都積極投入的元宇宙，很可能是2021年起始的網路大轉型的主流，「元宇宙」是與實體世界平行，另一個具有完整食衣住行一直到產業機會的世界，是整個創新的表層敘述；而核心價值則是「Web 3.0」，稱為第三世代網路產業的發展，主張「將網路所有權交還給參與生態、使用平台的廣大用戶，而不是由企業裡的少數人士把持。」

科技巨頭創造出的社群平台經濟，最被詬病的就是網路使用者的訊息，被網路公司拿去成為出售廣告的要素，然後又被網路廣告綁架，網路用戶沒有獲得自由，反而淪為社群平台的肉票。而元宇宙、或是Web3.0主張的就是藉由區塊鏈的技術，實現網路「去中心化」的終極理想，創作者直接與終端需求者鏈結，去除20世紀的層層中間商，更要去除21世紀的網路社群平台，最終不再被平台廣告綁架。

這正是谷歌、微軟、亞馬遜、Meta正在投注鉅額資源，力圖繼續維持領導地位的方向，蘋果也以全球最大市值的超級資源，努力在其中卡位，唯獨特斯拉的穆斯克雖然對此公開表達不以為然的看法。

台灣在過去十年的軟體與社群經濟中落隊，但是強化了硬體軍火庫的地位，而且受惠中國與美國科技脫鉤，台灣獨特的地位因此無可挑戰。我們對於谷歌、微軟、臉書、蘋果這些「大客戶」當然要亦步亦趨，但是對於勇於挑戰的破壞式創新公司，也要提供大力的協助，台灣政府與企業的目標，應該是不論未來十年最終的勝利者是誰，台灣都是背後最重要的推手。