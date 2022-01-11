國軍日前辦理「春節加強戰備」媒體邀訪，一位日本記者表示，對於海軍精實的戰力非常敬佩，但對於女性官兵比例過高表表示喜憂參半，憂的是男生兵源不足，喜的是女性的參與程度高，在高科技作戰的趨勢下，台灣可能已經領先世界。

他可能不知道，軍中有特殊活動或參訪，偏愛派遣女性士官擔任說明官或接待人員，但軍中女性人數增多，卻是不爭的事實。

因為募兵制的關係，大多數男性只需服4個月的軍事訓練役，甚至可以分兩次暑假來完成，而且因為役期短，幹部自然不會嚴格訓練，加上許多男生視服役為畏途，更不會想參加4年的志願役，基層部隊可以上檯面的男性不足。

近年國軍的薪資、服役條件改善，對於在職場上較為弱勢的女性而言，反而找到新的就業選擇，許多高中職成立的「國防培育班」，女同學參加較為踴躍，所以在軍中女性同仁的比例也越來越高，女性戰鬥機飛行員、艦長、營長等早就不是新聞。

以往女性從軍結婚生子之後，大多退居二線，但近年來已有反轉，以這次接任陸軍政戰主任呼聲很高的陳育琳少將來說，就是第一個外島及野戰軍團的女性政戰主任，學經歷完整，升任陸軍政戰主任也沒甚麼爭議，而且也間接「鼓勵」了很多學妹。

放眼政戰系統，目前每一期都有一到二位優秀、學經歷齊全的女性上校在「候選少將」，其他兵科亦然，顯見未來女性高階軍官只會多不會少，但是國防部也要思考，如何將有意從軍者的觀念，從「職業」轉化為「志業」，才是募兵制的正途。

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