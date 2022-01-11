近日看到這則新聞，看完真會令人驚訝地掉下巴。咱們外交部變成斷交部也就算了，竟然還有北美僑務委員李漢文（名字十分中國）女士，認為斷交國「嘉玲」，反而是個好事。

她是這麼說的：「如果有一天、當中華民國邦交國數目因為是中華人民共和國『霸凌』而變成『0』的時候，某種程度上就會是台灣獨立的一天。」

國內外交部變成斷交部，很多阿Q立委不以為意也就算了，怎麼作為國家的僑務委員也如此阿Q，把斷交的窩囊事當成了喜事？ 斷交越多，距離台灣獨立就更接近了一點？

首先，這個僑務委員的邏輯實在是錯亂的可以。難道說，中華民國的邦交國「嘉玲」，無人承認，就能讓「台灣共和國」自動從石頭裡蹦出來？

其次，美國為何不斷阻止與我國有邦交的小國琵琶別抱，與中華人民共和國建交，莫非是怕咱們邦交國數目歸零後，台灣共和國就自然獨立？

如果這麼簡單就能讓台灣獨立，台灣「斷交部」何不主動與僅剩的幾個還有「邦交」的阿里布達小國一個個宣布斷交，這樣我們的邦交國立刻歸零，不就可以歸罪於中共「霸凌」，這樣台灣就可以宣布獨立啦？ 把「自殘」說成是對方「霸凌」，也實在是太天才。

沒想到台灣要獨立，就這麼簡單，完全操之在我；與其等著人家跟你斷交，何不有尊嚴一點，自己主動出擊，斷交個精光，一如當年自動退出聯合國一樣，這樣蔡政府就可以光榮宣布台灣獨立了！ 事成以後，還能授予「斷交部」部長一枚碩大的「景星勳章」，嘉獎他不費吹灰之力，就完成了獨派搞了70年無法完成的偉大事業。

虎年一開始，蔡主席連三勝，大權牢牢在握，權力達到巔峰。為了配合邦交國「嘉玲」即將到來，何不趕緊督促直屬總統府的「立法局」，加速修憲、建國、改國號，無縫接軌台灣「即將獨立的一天」？

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