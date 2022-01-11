王美花一句話讓民進黨2025綠能謊言徹底露餡。公投後中油被爆出吸收天然氣漲價成本，賤價賣給台電發電，自己現面臨賠掉法定盈餘，恐虧掉1個資本額。

綠能理想很豐滿，缺電現實是骨感。面對台灣能源配置荒謬躁進，一直流於政治口水淹沒專業政策考量，明擺著缺電，就是有人裝睡叫不醒！立法院預算中心指綠能在2025年發電占比僅會達到15.2％，綠能占發電2成將跳票。王美花直說經濟好，用電需求大增，卻不說產能用電缺口，無法靠綠能補齊？

為什麽在公投過後，綠能跳票與真實電價成本資訊才被揭露？台電2018與2019年度電價穩定基金都將近貼了300多億，現在中油持續賠本也貼到虧空，看來民進黨政府用了很多手段，扭曲真實的發電成本，變相虧空人民財產。

中油倒貼天然氣成本能持續多久？現在面對產能用電大幅增加與綠能跟不上產業用電需求，民進黨口中的非核綠能減煤減碳徹底破功，事實真相未來就是火電滿家園，人人用肺發電。

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