驚聞前立法委員龐建國惡耗，相當震撼。

我與龐委員在1990年相識。當時我剛博士畢業，參加了一個由多所學校學生組成的訪問團，赴大陸作暑期交流14天。他那時是以台大講師身份參與，比我年長2歲，由於團中就我們兩人算是「老一輩」的，因此被安排同房居住。

14天之中，我們相處尚洽，但並未有多少深交，只覺得他相貌俊秀，談吐溫雅，如是而已。

回台後，兩人各自發展，並無交集，只在報上得知他參與新黨，並曾獲選為立法委員，我是老於學究，他則躋身政壇。我們曾在新黨於國父紀念館的園遊會中見過一面，匆匆一晤，寒暄數語，學界政界，各有安身立命之處，原亦未足掛齒。但平時多見其在報刊上發表評論，憂心國事，每有懇切之言，同道相望，交淺志一，也樂於神往。

風聞其前2年身體檢測發現癌病，居家療養，雖淡出政壇，仍然心切於國事。公投、補選、罷昶，國民黨接連敗仗，對他而言，竟是如不可承受之重，曾在群組中連發三語，謂「不公不義的台灣，我生不如死」，想來是以死作為對社會不公不義的沉痛抗議，這與高雄市議長許崑源的輕生，顯然同一軌轍。

龐建國的尋短，雖不足取，但我是同情且同感的，志士往往與現實格格難入，抑鬱難伸、前景黯淡，難免心如槁木死灰，志既隳墮，則此生此身，亦何足惜？聞得此訊，心下戚戚，唯有慨歎而已。

精衛填海，愚公移山，真不是人人都能夠做到的。最令人慨歎的是，國民黨接連失利，高層卸責諉過，無人勇於擔當，空言泛語，毫無對策，高層者甚至連慰勸安撫的動作，皆未肯一施，猶你爭我嚷，嚚嚚囂囂。豈知有多少心切黨國的人士早已意懶心灰、黯然魂銷了？

龐建國算不算「以死明志」，我不敢妄斷，但國民黨高層實應警厲悚惕，再如此萎靡不振，恐怕離冰銷瓦解之日就不遠了。

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