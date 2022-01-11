國民黨連番選輸，內部一片喪氣的聲音，怪東怪西。其實，一點都不奇怪。沒有政治靈魂卻成天急著想靠選舉扳回的政黨，做事沒思想、沒綱領、沒步驟，更別說毫無魅力可言，結果只能是這樣。

儘管如此，中國國民黨的快速衰退是否代表中國也跟著走下坡。當然不是，中國大陸的總體軍事、經濟實力仍不斷擴大，在美國前總統川普任內猛力地敲打之下，不但沒有被打趴，反而更加強大。現在直接對拜登政府說：「中國人不吃這一套」。

此時，美國更形虛弱，個人自由至高無上的美國社會被新冠疫情弄得四肢無力，六神無主。每次都以為有所改善，結果轉眼又變得更嚴重。經濟方面，川普對大陸產品課徵高關稅，傷害到美國本身的供應鏈，造成物價大漲，衝擊到一般人的生計，已經激起人民極度不滿。

共和黨在期中選舉勢將捲土重來，川普之流重新掌權，北京會更擔心嗎？當然不會，因為極右白人勢力執政，美國只會更分裂，離世界主流更遠，那才是中美地位互易的大好時機，所以擔心什麼？簡單說，今後美國對華政策越強硬，首先就越傷害自己。經過幾次實踐，美國已經清楚認識到這點。

如此大局也將決定北京對台海的政策，儘管北京仍然強調「和平統一」，但見諸香港政策和軍機繞台等作為，實質內涵已成為「和平逼降」了。去年公布了3名「台獨通緝名單」。今年在北京冬奧和中共二十大之後，新的對台政策綱領將出台，核心必然是打擊台獨的具體辦法，而且到時候會跟在香港一樣，雷厲風行。

所以，在中美關係、國際格局和台海未來等大勢上，無論台灣內部的公投、罷免、補選等結果，根本不關痛養，就跟台北市長柯文哲說的「自己投票爽的而已」。某種程度上，包括美國和日本內部無論怎麼選來選去，也改變不了這個快速的走勢。

既然中國人整個力量正在快速壯大，而台獨正成為甕中之鱉，中國國民黨到底在悲觀什麼？或許，國民黨把自己弄得什麼都不是，談台灣不如民進黨，談大陸又不如共產黨，甚至連孫中山和三民主義的招牌都被人家扛走。一心左右逢源，結果兩面不是人。如此投機的風格，支持者自然心灰意冷，中間群眾也覺得不堪大任。

任何大業都需要中心思想，必須打下深厚的基礎，然後細水長流地耕耘，感動人心，展現文化的魅力。步步為營，穩中求進，讓人尊敬，讓人信賴。關鍵是，思想是堅定的，立場是一貫的。價值是權力的反映，國際和兩岸權力的走向終將影響到台灣內部的價值體系。中國國民黨只要耐心穩定地深耕台灣的中華土壤，等到時機來臨時，自然會順勢而上。

目前民進黨贏得非常有限，這個時機也可能比預期更快出現。