今天111111原本是個吉祥的日子，卻發生兩件不吉祥的事。一件是一位文化大學教授「墜」樓身亡，一件是空軍編號6650的F-16V戰機「墜」毀。同樣的「墜」字，令人同樣的感傷。

文化大學國發所教授龐建國一早在兩岸各個群組中發文「不公不義的台灣，我生不如死」，不久之後就傳出他在內湖家中墜樓身亡。如果他不發出上述的文字預告「死亡」紀事，或許就會被以一般的「久病厭世」了結，但是他把自己的生死掛念到家國，更讓學界同僚對他的不捨。

同樣的，F-16V戰機的墜毀當然也牽涉到家國問題。幾天前，空軍四聯隊於嘉義基地實施「春節加強戰備」操演，首度安排12架完成升級的「F-16V」戰機於跑道列隊進行「大象走路」，展現出壯盛軍容。但是，今天就傳出不幸墜機的消息，著實令人扼腕。

F-16V是美國專為台灣的F-16A、B型改裝的升級版戰機，號稱性能不輸給F-16C、D，我國接收的64架F-16V型戰鬥機也才於去年11月19日成軍，這被認為不只是強化了我國空軍因應共機擾台的實力，還將為未來F-35戰鬥機的接收工作做足準備。

但是，戰機再好的性能與戰力，也經不起自己墜機的折騰，這幾年來台灣傳出的墜機事件不少，主因是否因為共機擾台，飛官過度疲憊操演造成的不幸，還無解。然而，主政者過度操縱「抗中」引來共機頻繁擾台，卻是不爭的事實。

執政者不仁，家國不幸，一個「墜」字，為111111的日子做了最深沉的抗議！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※