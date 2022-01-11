台灣選民在過去短短兩個月內，經歷了3個非典型的「選舉」，包括未合併任何選舉的公民投票、台中市區域立委補選、及台北市區域立委罷免。這三場「非典選舉」帶給我們怎樣的啟示？我想可以歸納以下三點。

首先是公投。公民投票本來是希望透過直接民主的方式，以彌補代議政治的不足。不過，現實上我們看到的，是民眾參與低落，公投結果的代表性不足，最後淪為政黨動員的操兵演練，過程與結果其實和過去「鳥籠公投」時代相去不遠。由於多數民眾對於「投事」的選舉仍提不起太大的興趣，未來除非是透過認同動員，不然希冀藉公民投票讓民眾理性思考政策良窳並做出決斷，顯然是緣木求魚。

其次是台中第二選區立委補選，我們看到派系力量終究不敵政黨優勢。面對人口流動，傳統派系組織已不足以動員足夠的選票，贏得單一選區的立委選舉。顏寬恒二連敗代表的不是派系組織票完全沒用，只是派系已不再是獲勝的充份條件。至於在地性的選民服務究竟重不重要？到目前為止，民調依舊顯示有超過6成的民眾認為，選民服務是立委最重要的職責。只是，好的在地服務或許不足以贏得選舉，但缺乏選民服務卻很可能壞事。包括陳柏惟及林昶佐的罷免理由，都是從被指謫選民服務不佳、在選區看不到人開始。只是在兩項罷免案成立後，前者選擇高調對抗，強調立法委員的戰場在立法院，後者則選擇低調面對，回到選區盡可能滿足選民需求，於是我們看到前者被罷，後者則驚險過關。總之，對於區域立委來說，選民服務與中央問政絕不可偏廢，選民心中自有一把尺在。

最後是有關林昶佐的罷免選舉，再次突顯「側翼的哀歌」。自從罷免門檻下修後，除了韓國瑜的高雄市長罷免案外，被發動罷免的對象幾乎都是與民進黨意識型態較為接近的小黨、無黨、或至少原本是從小黨發跡，後來才轉而投靠民進黨者（譬如王浩宇）。這些地方議員或立委往往在議事運作上配合民進黨，且為了突顯小黨或個人形象，行事作風往往比民進黨還激進，自然較容易成為國民黨及相關公民團體的箭靶，畢竟針對這些小（無）黨側翼發動罷免，將使得被罷免者除了面對外部攻擊外，還得面臨來自同一陣營，即民進黨內有志於日後競逐這一席次者的競爭壓力。由於議員選舉是採複數選區制，小黨議員除了靠少數票即可當選外，目前的罷免門檻相對較高，還是有許多生存空間。但單一選區的小黨立委，在不易維持同一陣營內的團結度、且目前罷免門檻相對較低的情況下，將很容易成為大黨「狙擊」的對象。這次林昶佐驚險過關，很大的原因是罷免方不團結，但只要制度不改，做為側翼的小黨或無黨立委仍將如坐針氈，這也相對壓縮了小黨的參政空間。

總之，這三場非典型選舉，或許不能當作是即將到來的地方選舉前哨戰，但結果終究影響藍綠陣營的士氣，及對於未來選戰攻防策略的部署與想像。綠營以政黨為核心、以「抗中保台」為價值的選戰策略顯然奏效，至少突顯了由上而下的動員能力。藍營目前的政黨實力則明顯不足，未來地方選舉勢必需要回歸到以候選人為中心、以現任者政績為主調的選戰策略，才有機會守住地方的優勢。（作者為國立政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授）