疫情終究還是擋不住，1月4日桃機引爆疫情，短短幾天就延燒到安親班、電子廠、歌友會及數個家庭，再加上台北聯醫2護理師與1男友感染，全球肆虐的Omicron變異株已攻破國門進入本土，未來疫情恐怕還會升高。國門守不住，其中的諸多疏失一定要盡快檢討改正，全民也必須收拾起鬆懈的心情，把警覺拉到最高，才能盡量阻擋疫情的擴大。

機場防護漏洞百出

目前疫情處在初爆階段，未來會擴散到什麼程度很難說，重演去年5月每天數百人的大爆發也未必不可能，因為Omicron株已經變異出免疫逃脫，可以躲過疫苗和自身抗體，傳播力變得非常強。現在的確診個案都能和防疫旅館、機場或醫院拉上線，似乎尚未出現不明感染源。但令人擔心的是，病毒進入社區後，大有機會進一步擴散，而且正逢國人大量返鄉過春節，帶入病毒的機率也大增。

當中央疫情指揮中心決定春節7+7專案時，國內沒有疫情，國外也還沒爆發新疫情。但計畫趕不上變化，轉眼間Omicron席捲全球，尤以歐美為最，美國單日新增破百萬人，法國、英國、澳洲的人口確診率甚至超過美國。由於春節返鄉潮開始湧現，境外移入個案也每天兩位數地攀升，最終國門失守，病毒進入本土社區，這不能不歸咎於政策與執行上的諸多疏失。

首先，指揮中心讓機場和防疫旅館擔任第一道防線，卻沒有嚴格進行安全清消訓練。之前多起防疫旅館群聚事件，追究起來多是清潔人員未依照標準作業，或空調有問題。現在機場清潔、保全、手推車員和防疫計程車司機染疫也必然是因為沒做好標準動作，才會染上旅客帶進來的病毒。衛福部派出的「護理台灣隊」進駐檢查之後，赫然在28個感染熱點發現了205項缺失。

這就奇怪了，明明桃園機場有疾管署的北區管制中心在，為什麼機場1萬多人沒有接受充分的清消訓練？結果是北管中心平時只管入境旅客防疫事宜，對桃機1年只做2次教育訓練，清潔工會不會一塊抹布到處擦，推車員抓著不知多少旅客摸過的把手，防疫計程車的車資用現鈔交付，在這種種漏洞下，病毒傳了出去，似乎也不讓人意外了。

疫苗政策搖擺不定

其次，篩檢速度過慢，旅客一大堆都擠在篩檢處。接著不管有沒有確診，都先拉到防疫旅館，結果設備或清消不良的防疫旅館反而成了傳染溫床，有的個案還是返家後才確診。現在指揮中心亡羊補牢，搬了快速PCR檢驗儀去機場，在機邊現篩現驗，陽性直送集檢所，這事如果能更早做，不就能擋下第一波傳染嗎？

疫苗政策也讓民眾傻眼。指揮中心一開始堅持第3劑要隔6個月才能打，外界一再呼籲縮短間隔，專家小組才勉強同意改為5個月。當國際Omicron疫情狂飆，醫界建議第3劑間隔縮到3個月，尤其是前2劑打AZ者，但指揮中心遲遲不答應，還舉國外研究報告說明，間隔比較短效果並沒有比較好，其他國家也多只是讓醫護人員和年長者縮短間隔。但近日本土疫情一增加，指揮中心不但馬上同意第3劑的間隔縮短到3個月，還不分對象18歲以上都可以打，嚇得民眾爭著上網，不是害網站掛點，就是發現預約額滿，因為疫苗配送沒跟上，1922預約平台也還在停擺中，整個防疫決策都顯得慌亂而無準備。

之前確診和死亡數天天掛零，大家生活逐漸恢復正常。餐廳高朋滿座，景點摩肩接踵，幾乎感覺不到疫情的存在。加上疫苗接種普及，第1劑打了8成，第2劑也有7成，民眾的警覺心也隨之鬆懈，這時遇上可以躲過疫苗的Omicron，恰形成了完美風暴。

雖說Omicron的重症與死亡率較低，但一旦感染量大，重症與死亡人數還是會增加。病毒攻入本土，我們必須全力包抄圍堵，除了國門前線人員進行清消防疫的再訓練，民眾也應該避免外出和外食聚會。從現在起到春節前，是返鄉客出關回到社區的高峰期，也是病毒最可能大量進入你我周遭的時候。大家最好盡量宅在家，落實防疫措施，才能截斷病毒的傳播途徑，保護全民的健康安全。