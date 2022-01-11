疫情快速升溫，中央疫情指揮中心終於同意對抵台長程航班的入境旅客進行PCR檢測，結果首班飛機的陽性確診率近10%，桃機前進指揮所指揮官王必勝驚訝地表示，真沒想到確診率竟然這麼高！

自新冠疫情爆發以來，為了阻絕病毒於境外，多位防疫和公衛專家一再建議，指揮中心應該要在機場進行篩檢，以免錯放確診者入境，若造成疫情進入社區就難以收拾了。但不知何故，指揮官陳時中始終拒絕，引發專家擔心機場已成了台灣最危險的地方。

之前機場就只有量體溫，入境旅客沒發燒就放行，如此粗糙的檢查程序根本就無法掌握入境者究竟有沒有染疫。不少入境旅客已多次提醒，台灣機場防疫措施過於鬆散，處處都是防疫破口，即使機場已爆發Omicron群聚感染，機場入境檢疫的SOP仍存在漏洞。

此外，陳時中也一再嚴拒社區普篩，無法主動找出染疫者，因此專家直言，台灣新冠確診者應該存在著不少黑數。其實，從台灣頻頻出現「輸出病例」就可知，台灣應該有不少染疫者並沒有被查出，因此才會有「在台灣沒事，一出國就變成陽性染疫」的情況。

如今，指揮中心總算決定對入境旅客進行機場PCR落地檢測，結果就令人驚訝不已。首班飛機的確診率高達1成，全日平均確診率也有7.8%，這麼高的確診率，令人思之不寒而慄。因為指揮中心一再拒絕機場檢測的鴕鳥防疫心態，形同國門大開，真不知有多少染疫者早已堂而皇之地進入社區。

長程旅客PCR檢測的高確診率戳破了台灣疫情的國王新衣，台灣的防疫成效並非表面看起來的那般「歲月靜好」，陳時中還要吹牛多久？