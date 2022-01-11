林昶佐罷免案落幕了，民進黨立法院黨團總召柯建銘主張朝野應冷靜思考，國會議員有言論免責權，也代表部分民意，是否可以被罷免？他並強調全世界沒有人在罷免國會議員的。

然而隨手一查，委內瑞拉的憲法第72條就規定，民選官員和國會議員任期至半時，如選民對其表現不滿意，可經由選區內20%選民連署提案罷免，以決定罷免對象的去留。

不僅如此，全世界最老牌的民主國家英國也在2015年通過《2015年國會議員罷免法》，當下議院議員遭判1年或更低刑期徒刑（1年以上刑期會直接由國會解職無須罷免）、申報費用不實遭到定罪或遭到國會紀律懲戒停職2周或10個會議日之際，可由下議院議長提請該議員選區的罷免請願官，提出罷免，隨後如有選區1/10選民連署罷免請願，該議員就會失去席位，並舉行補選。

不曉得柯建銘眼中的全世界為何不包括英國和委內瑞拉？不過想想也不意外，兩點原因，首先民進黨立委沈發惠於2020年11月16日親口坦承「但是大家知道立法委員的學養並不高，拿一堆文字、一大疊來讀讀讀，我們就覺得煩」。所以柯建銘很可能是在完全沒有親自做功課的情況下就信口開河，斬釘截鐵表示全世界沒有人在罷免國會議員。

其次回顧公投期間，外交部長吳釗燮2021年12月8日質疑推動反萊豬公投是說不通的，理由是「因為美國產品在全世界各處沒問題，台灣卻將其形容為有毒的、不能進口，這在邏輯上說不通」。忽視了英國、俄國和歐盟各國都禁止萊豬進口的現實。

由此看來，民進黨政治人物不學無術、信口開河蔑視其他國家顯然不是第一次也不足為奇了，但悲哀的是，這樣的人卻能每月領19萬元的高薪，為什麼我們的選舉制度，會讓這種人有機會連選連任呢？顯然有檢討的必要。

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