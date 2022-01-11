國民黨主席朱立倫能力強不強？答案是肯定的，學經歷如何？答案是超棒的，最高學歷紐約大學會計博士，重要經歷有立法委員、兩任桃園縣長、兩任新北市長、行政院副院長等，政績尚佳，現第二度擔任國民黨黨魁，聆聽2016年總統大選辯論會，對照蔡英文虛無縹緲打高空，朱立倫言之有物，肚子裡扎扎實實有東西。

勝敗乃兵家之常，失敗的連續固然令人受不了，成功的連續亦值得警惕。民進黨2020後否極泰來，國民黨開始噩運連連，總統、立委、公投、罷昶、補選，連吞敗仗，高雄更冤，煮熟的市長鴨子飛了，罷黃捷罷不掉，韓流金剛護身的韓國瑜被高票罷免，甚至議長許崑源陪葬（跳樓），倒楣程度真筆墨難以形容！

主席位子屁股還沒坐熱，講難聽點猶認識環境蜜月期，連狀況都來不及搞清楚，當然朱立倫已老馬識途非菜鳥新手，一個月飽嚐二敗績（或拆為三敗），只有「刪Q」一役報捷，黨主席朱立倫需要為此負責下台嗎？筆者認為毫無必要，理由是瑕不掩瑜，也無意義，打選戰但求盡心盡力，成敗只能交給上帝，尤其面對邪惡執政勢力及一片反中險惡環境，朱主席若已盡力，嘉勉之，努力不夠，則改進之。

見獵色喜的醜陋執政黨善於見縫插針，國民黨莫自造破口讓民進黨這隻病毒孔入「社區」，批評朱立倫弱化國民黨，不如說他生不逢時運氣背，他16年縣市長生涯「風調雨順」，碰到陳水扁貪瀆被唾棄，國民黨全面執政大好光景，馬英九總統只消「順順做」，朱立倫根本「躺著選」等接班，當時連深綠人士都嘆息民進黨至少20年內拿不回政權了，想不到優柔寡斷的馬總統無能又不會用人，黨內扯後腿也多，短短8年藍天又變綠地，朱立倫選總統跟接黨主席，皆最壞時機捧到爛攤子。

所以李登輝害連戰及宋楚瑜落選，馬英九拖累朱立倫不當選，並列國民黨「敗邦爺」，只是朱立倫別好的不學，盡學綠爛官壞的，蔡英文總統遇挫折即演神隱少女，防疫紕漏王陳時中出洋相就講承擔責任及一肩扛責屁話，朱主席千萬不要學，醜媳婦大方見公婆，所謂沒貢獻也要表現，沒表現至少出現。

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