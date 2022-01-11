12月9日尼加拉瓜突擊式宣布與中華民國斷交，兩個禮拜後，美國智庫「蘭德公司」的資深國防分析師葛羅斯曼投書《日經亞洲》建議，台灣應「壯士斷腕」，主動斷絕剩下14個邦交國的外交關係，從這場毫無勝算的「邦交國爭奪戰」中解脫，轉而將重心置於深化與中大型國家的非官方連結，藉此削弱中國對台灣的打壓。

葛羅斯曼認為，台灣現有邦交國除梵蒂岡外，其餘多是又窮又小、地緣戰略價值極低的國家，主動切斷與所有邦交國的關係，可望減緩中國對台灣的打壓與威嚇，為台灣爭取寶貴的時間和資源，發展多元且不受中國因素影響的經濟體系。

簡言之，葛羅斯曼「置之死地而後生」的建議，其前提便是台灣在這場邦交國爭奪戰毫無勝算，猶如爭食雞肋，食之無味，何不斷然棄之？

為什麼這場外交爭奪戰台灣毫無勝算？蓋因今日台灣國際地位侷促式微，關鍵有三：一是冷戰以來的國際結構已定；二是美中建交三公報為兩岸外交爭鋒定了名分；三是中國大陸政經實力飛躍成長，國際話語權大增。三關鍵條件續存，因此，台灣在邦交國爭奪戰中毫無勝算。那麼，三關鍵條件不變，縱使台灣一口氣斷光所有邦交國，真能讓台灣外交起死回生？真能減緩中國大陸對台的「打壓」和「威嚇」？

設若，政府昏聵，宣布即日斷絕與梵蒂岡、帛琉、聖露西亞等小國的邦交，後續發展，試為沙盤推演如下:

一、14個邦交國聯合發表聲明，譴責台灣罔顧國際外交禮儀，限令台灣駐當地外交人員即日離境，並以台灣蔑視小國為由，宣布永不與台灣進行任何經貿文化往來，台灣登上國際媒體頭條。二、中國外交部發表談話表示，台灣此舉，國際人格全無，係屬中國的一部分，日後，各國、各國際組織需與台灣方面接洽、交流之事，請逕洽中國外交部。三、北京立即宣布與14國建立全面外交關係，派遣經貿商務訪問團與各國洽談合作事宜。四、美國參眾議員以台灣邦交國歸零為由，認為2020年通過、以協助台灣鞏固邦交的《台北法案》已無存在意義，提議《台北法案》應屬無效。

至於台灣是否能立即與歐亞諸國發展出不受中國影響的非官方關係，也令人高度存疑。而台灣自廢僅存的「外交武功」後，中共軍機不再擾台；兩岸經貿往來不受中國影響；大陸領導人習近平就此宣布放棄兩岸統一的中國夢；國際政經結構就此改變；美國率領具有戰略地位的中大型國家立即與台灣建交，並派軍來台協助抵禦外侮等，凡此種種，均屬幻想。

兩岸本無事，庸人自擾之。台灣自甘為美國執鞭蹬，像唐吉訶德一般地拿著破舊的長矛，錯將風車當作虛幻的敵人，挑戰對岸，才會有今日毫無勝算的邦交國爭奪戰！兩岸交惡，迄今為止，美國智庫與軍方為台灣謀畫的對策都是讓台灣玉石俱焚之計，純係「犧牲他國、保衛美國」！中止這場毫無勝算的邦交國爭奪戰其實不難，兩岸春回，邦交之戰，自然止戰。兩岸春回的鑰匙，在台灣，不在華府。（作者為資深媒體人）