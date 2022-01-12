（此文寫於民國95年5月）

我認為明後年參加二二八追悼、做點哀戚表示仍是需要的，但你也應說點大歷史觀的角度，如光復後台民心理的從日治到反中的不適應、當時戰爭帶來的暴戾不安等。對陳儀做部分肯定，說他求治求好，但又剛愎自用等（即葉銘勳的態度。現史料也證實葉當時也是如何主殺，因暴亂實太過分也。他後來在眾人打陳儀落水狗時，仍對陳有保留的肯定，即其良心未泯也。）不要再強調腐敗、官逼的部分（因那不是事實），但也不能全改口，因那會政治影響更壞，也讓人質疑你的見識格局。

只是這部分不要多談，要談必要輔以前述的大局因素來淡化之。又開始要提些當初事起外省公教人員被打殺，他們隻身來台，也非貪官污吏，遭此劫難，實也令人痛憤，因此事後官方有些報復過當，也是氣憤之必然，唯不要再冤冤相報，我們要族群融合，而不是要藉此來族群分化云云。

再即多以嚴家淦、孫運璿、謝東閔、任顯群等台人不能否認的好官，反證當年貪官污吏之說不實，不能以偏蓋全等等。甚至舉些陳儀的清廉例證，把其有心求好的一面也點出來。總之你的公開講話，就是在政治和諧的前提下，仍表歉憾，但在歷史是非上也見點出事實真相。先取台人之心，再動之以理。則人們會認為你真知史、知是非，只是顧大局而求全也。

如此不但泛藍之理得申，台人之氣得出，台獨再鬧也心虛而屍居餘氣也。更重要的是，如此你的言論才不會矛盾，不會弄得捉襟見肘。

另外就是側面鼓勵公正之言，借研討或撰文，把公平的真相呈現出來，撥亂反正。現在完全是獨派的爛言，街上全是亂書，曉波那套較公正，但又被揚惡隱善。變成你講點中間話，好像就是保守反動了。若有等量的正論來平衡之，那你站在正亂之間（其實還不是正，是妥協之言。）就可被視為正了。亦即正論不必由你來講，你只要不去排斥正論的出現，不刻意與正論保持距離而已。

一個很明顯的例證，很多有名的史學者，如張玉法、陳三井等人，他們都很少為二二八發言，不是不懂這段歷史，而是政治不正確，又不願如獨派的曲史詭言，因此不講話。把他們召集起來，叫他們發言寫點文章，他們一定可以在正論上加強分量。因為正論是符合常識，任何有點正心的史家都不能否定的。

總之，二二八不撥亂反正，台獨的惡流不會被阻擋，最後弄得什麼都亂了。比如說你也罵《反分裂法》，這就是亂。就像我前面說你又說二二八開機槍不該，又說327人民衝撞政府依法不可。你反對廢統，又反對《反分裂法》，怎說得通？

中國兩憲都在反分裂、要統一。大陸定《反分裂法》，只是子法，有何大驚小怪？打仗要靠實力，不是立法念咒。你學法律，我學政治，難道這不懂嗎？如果《反分裂法》有效，那扁立「台獨法」台灣不就獨立了？反《反分裂法》就好像炒二二八，是為了台獨，你也跟著附和幹嘛？你真反對，為何不參加阿扁的大遊行也去嗆聲呢？

你實應準備一個影子內閣，把意識形態、國家定位、歷史解釋、文化教育整個檢討。杜正勝等追分趕秒地在廢亂一切中國的東西，打開教科書幾已成了皇民奉公會的政戰宣傳。你若不如此，就算取得大位，領導的仍是個異國，二二八發生的環境仍在，台灣仍在爭議中迷航，最痛苦的就是你。

312那天，曉波同我走完全程，他坦言他與王津平等就是全力支持你。統聯中有人對你仍有保留，但大家皆是愛深責切。曉波說只要你上，就可扭轉乾坤，我們都這麼希望。但我想，曉波一家、一生受那麼多的苦難，還對台灣人有那麼羅曼蒂克的愛，我雖不同意之，但實感其癡。

陳儀有首詩：

「事業平生悲劇多，循環歷史究如何？

痴心愛國渾忘老，愛到痴心即是魔。」

我想，你不會令曉波癡心幻滅，你能打破歷史的循環。我們只有期望你，我們別無選擇。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】