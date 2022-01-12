# 防疫旅館篇

本一年半沒有回家的人在十一月底把終於訂好了2號的飛機飛回台灣，目前回台灣具有三種方案。

目前回台灣有三種方案。（作者提供）

有要事處理的我選擇了第三種方案，即打好疫苗的7+7+7的方案，這個方案的集中隔離時間是最短的。

（註：但這個方案要求自己抑或是同住家人都需要施打過疫苗，才可進行選擇，且起飛前需要上傳本人的疫苗證明。）

春節期間即12/14-2/14這段日子裡，防疫旅館的預訂都十分困難，尤其北部的最為困難，且價格極高，之前咨詢的平均每日都在3500台幣以上的價格（北部）。

若大家無法預訂到北部的防疫旅館，也可考慮中南部的防疫旅館，儘管路途遙遠，防疫計程車相對昂貴，但目前集中檢疫所不開放預訂的情況下，防疫旅館是唯一的選項。（中南部的防疫旅館價格大概在3000新台幣左右。）

我開始籌辦回家的事情是在11月底，開始訂房，因為訂的時間太晚，且防疫旅館在北部非常難預訂，又因為馬上要過年了，回來的人非常多，防疫旅館也推出了春節專案（其實就是節日漲價），一晚的費用基本都在4000新台幣以上（約922元人民幣），而集中檢疫所一天只需要1500元新台幣（約345元人民幣），相較起來，本窮學生還是選擇了划算且實惠的。

集中檢疫所 不僅有境外人員通過春節專案（7+7+7）進行入住，同時在境內也會集中隔離，是同一個場所進行。自12月10日起，由於台灣出現了Omicron的相關疫情，集中檢疫所停止預訂，未確定具體開放日期。

許多人認為集中檢疫所具有感染風險，但防疫旅館也同樣具有，我反而認為是由「政府」設立的，基本標準應該會比旅館好一點（比如最近的感染，都是旅館傳出來的）。另一方面，集中檢疫所的住宿條件沒有旅館那麼好，且禁菸酒，但吃的東西真的很好，是我隔離以來吃過最好吃的隔離餐食。（想要瞭解詳情，請聽筆者下次分享）

目前集中檢疫所暫停預訂，故現在考慮回去的大家只能考慮防疫旅館。

大家務必提早預定好防疫旅館，再考慮機票。因防疫旅館的時間變動非常困難，也未必會退款，機票相對調整彈性比較大。

# 航班篇

訂好相對應的防疫旅館或集中檢疫所後，我就開始著手預訂機票。

第一次

11月底預訂了廈門航空的機票，從北京先飛至廈門，再從廈門轉機回台灣的機票。

然而12月24日收到了航班取消的通知……

第二次

預訂了1月2號國泰航空先飛香港，再從香港轉機的航班。

然而在12月30日再次收到了航班取消的通知……

航班取消通知

北京所有1月2號起飛，1月2號到達的航班全部取消了，留在我面前的只剩下兩條路：

1、先飛去上海，再從上海起飛的航班。

2、再預訂廈門航空1月1號起飛的航空，於廈門機場等待12個小時的轉機。

我選擇了第一種，第一種方案下又可以選擇提前一晚到達，在上海住一晚。

第二種方案則選擇早上從北京起飛，剛好趕上下午在上海起飛的航班。

（北京目前隨著過年的臨近，已經相對應的增加了直飛的航班，主要為長榮、國航、華航三個航空公司的，取消機率不大，但票價基本在3500-4000新台幣多上下，是其他方案的兩倍）

第三次

由於個性使然，我選擇了第一種，想要一鼓作氣的完成。

然後遇到了第三次航班取消…

第四次

原先預計在浦東等待國航的班機，改簽後抵達點為虹橋，只好再從虹橋機場坐機場一號線前往浦東機場。

凌晨三點起床後，四點出發，五點到達機場值機，成功准點抵達虹橋，並且在詢問下找到了前往浦東的機場大巴，票價為35元人民幣，時間在1個半小時內抵達。

（機場大巴的搭乘在2樓，從國內抵達的航站樓出來後，請遵照著公共交通工具的指示，約35分鐘一班，會准點發車，是行李多的人前往浦東的最好方式，但請注意時間沒有地鐵那麼準確，要看具體等車情況。）

最後關於上海飛往台北的所有航班皆成功起飛，大家可以放心預訂上海飛台北的機票，只是我仍然收到了航班延誤的通知，從下午最早起飛的航班，變成了最晚…

#核酸和疫苗篇

（電子版或紙質版都可以，建議紙質版更穩妥）

1、核酸（PCR）

核酸檢測自1月4日起改為48小時內做檢測的時間為計算開始，建議大家有效把控好時間，至少在成功辦理值機前，核酸證明都必須在兩天內。

2、疫苗證明

目前疫苗有承認種類限制，因資料變動迅速，若自身疫苗不在其中則可再做查詢，國藥意味著各地的生物疫苗，比如北京生物也屬於國藥的範疇內。

北京健康寶的疫苗核酸服務中可以直接查詢到證明，在瀏覽器上進行打印，其他各地的請再另行查詢。

一、值 機

我從上海起飛時，需要登記兩個資料，第一是上海機場規定填寫的出境資料；第二則是台灣入境檢疫系統。

值機的過程中，只有完全填好這份文件+核酸檢測證明，才可以拿到飛機票。

（疫苗證明此處工作人員不查詢，但若屬於10+4+7/7+7+7方案的，需上傳系統。建議先打印好，因這個入境系統只接受拍照，不能上傳照片）

完全填好這份文件，首先需要你入境後的防疫旅館位置或集中檢疫所的識別碼，集中檢疫所預訂時僅能選擇的北中南三個範圍，等到你落地後，才會確切知道自己住在哪裡，而防疫旅館是確定的，務必進行填寫。

（入境檢疫系統填的所有資料都務必再三檢查，地址無法進行更改，若系統中沒有所在地區的裡，只要確保區填對即可，裡面可以隨便選擇一個。而防疫系統僅能由簡單入嚴格，不能之後再從嚴格的變為簡單的，如14天集中隔離不能變為10天或7天，但若你後續想從7天變更為10天或14天集中隔離則可以，前提仍然是有防疫旅館。）

凡是有居家檢疫（一人一室）部分，在系統上不會告知你，但會要求你填寫同住家人的姓名、身份證號、出生年月。系統上也需要你的台灣手機號碼，以便下飛機後收到信息。

二、抵達

抵達台灣後會發現，桃園機場的廁所貼心地分為兩種，入境人員和工作人員，大家務必不要去工作人員的部分，避免增加風險。前往取行李的地方時，首先會經過一連串的免稅店，接下來會經過一個又一個的人員篩查，篩查是否填妥入境檢疫系統的資料。值機前填妥資料的，下飛機後台灣手機會收到簡訊，會有你全部填寫資料完生成的電子檔，所有資訊都會在連結內。

出來後會到專人跟你確認方案的櫃檯，如果你選擇了疫苗相關的方案，會在此確認，你會得到這張表。

檢疫方案篩檢時間表。（作者提供）

接著往後會遇到體溫測量之處，體溫正常通過後，就會來到入關口，有辦理自動通關且離台未超過兩年的可以徑直前往自動通關處。

成功入境後，則來到了行李提取處，由於桃園機場的行李需要消毒，故會延誤大約30-40分鐘後，才會慢慢出行李，此時會有台灣的公務犬來聞你的隨身和托運行李，請大家千萬不要攜帶不能入關的相關食品。

成功拿到行李後，就建議你開始含口水，或是等行李時先喝水。台灣的出境核酸檢測是需要吐5毫升的唾液進行檢測，麻煩大家一定早點開始含。出去機場大門時，會有工作人員把你攔住，再次確認你的方案，並且給予你公費快篩的盒子和一張白色單子，帶著單子出去會有工作人員引導你，去對應的隔間吐完口水交給她，即可去搭乘防疫計程車或防疫巴士。

我坐的是防疫計程車，對防疫巴士不甚瞭解，知道其有具體發車時間，主要針對中南部地區的朋友，票價一律是400新台幣。

搭上交通工具後，就可以前往自己的檢疫中心隔離啦，10天和7天集中隔離兩個方案結束後，無特殊情況，僅能再搭乘防疫計程車離開哦。

（菜菜/一個在兩岸奔波的禿頭法學生，台灣生活10年，大陸生活11年）

希望大家都能順順利利的回台！

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）

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