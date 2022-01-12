值此歲末冬寒之際，新冠肺炎似有席捲再來的態勢。當疫情又來，新北市長侯友宜已經「超前部署」要求民眾外出一律戴口罩。之後的每一天，應當思考如何因應不同的一個生活方式，除了戴口罩、保持良好洗手習慣外，如何與疫情下的自然環境和平共處，尤為重要。

隨著科技文明的演進，人們享受安逸舒適的生活外，病毒變化的速度也超出人們的預期。隨著環境變遷，病毒變種速度加快，醫學科技的防疫技術與疫苗研發往往追趕在病毒之後。

人們過度的物慾膨脹，往往入侵了自然界的領域界線，影響了生物與環境的均衡。尤其，氣候暖化、環境污染的影響，儘管眾多專家學者的呼籲，也阻止不了外部成本的累加，可以說人們自己的科技文明，打亂了自然環境的調和機制。

在疫情的影響下，目前全球約有三分之一的人口面臨到生活限制，且同時因為人們生活限制而減少減緩了經濟活動，痛苦指數是不是會升高，值得觀察。

台灣面對新一波新冠肺炎病毒又從桃園機場開始，正如新北市長侯市長說的：疫情嚴峻！桃園市府、疫情指揮中心是不是應該要討論「封閉機場」的可能性與可行性？此外，「二劑疫苗」的政策是不是足以因應這波可能再起的疫情？

好不容易漸有起色的經濟，是不是又會回到之前的店家門可羅雀，只見三三兩兩，匆匆忙忙的少數人㩗帶餐飲回家，店內空無一人的蕭條經濟情況？經濟部是不是應該要有所超前部署？

此外，年假就快到了，中央政府是不是應該在春節期間調整防疫步伐？重新盤整高風險國家，思考入境過程從嚴管理？新北市政府已經提出「春節強化防疫措施」，包含「10+4+7」家人公費快篩、防疫車隊及旅館前線人員第三劑及篩檢、提升醫療量能，並呼籲民眾有疑慮就篩檢。

當疫情又來，中央政府以及疫情指揮中心是不是應該跟進？敬請慎思。

（作者為資深政治幕僚）

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