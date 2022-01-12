一個月的時間接連公投、罷免、補選的連續挫折，國民黨內一片愁雲慘霧，怨氣無處發洩轉而開始對內，公投後黨內「短暫的和平」頓時打破，連對手民進黨都開始見縫插針，企圖製造藍營內部對立氛圍，好不悲慘。簡言之，今時國民黨就是被民進黨打得不知道該怎麼贏了，是不是像極了踏上長征時期的共產黨？

國民黨以為目前已經很糟，但是「只有更糟沒有最糟！」。1947年3月18日，抗戰成功後的中央國民黨軍隊發動攻擊在野中國共產黨，毛澤東與周恩來在槍林彈雨中離開了長征後的根據地陝西延安。離開前毛澤東留下一番極富戰略意義的話：「我軍打仗，不在一城一池的得失，而在於消滅敵人的有生力量。存人失地，人地皆存；存地失人，人地皆失。」並發下豪語要以一個延安換取全中國。如此氣魄格局，當今國民黨內可曾瞥見一人?

當時毛澤東決定「存人失地」考量有三：敵我軍力裝備懸殊，進行會戰必定不利；延安不過邊區一城，計較一城一池得失不如放眼全中國大局；在野共軍優勢在於運動戰而非陣地戰，應與敵人在有利戰場決戰為上。

果然國民黨中央軍將精神放在攻擊延安，反而讓全國其他革命根據地的共軍得到喘息空間，毛澤東以一個延安換取全中國的戰略獲得重大成功。毛認為不要計較一城一池的得失，一切往前看、建構大局。只要人在，精神就在，一切都會有的。

反觀一甲子後當代的國民黨，似乎早已忘了當初如何丟掉大陸，不過小小兩、三場公投、罷免補選的不如意，就讓整個黨失去信心，開始疑東疑西，質疑黨的路線體制不如綠營，甚至槍口對內互相指責，除了親痛仇快之外，於事何補?但仔細想想，一個中二區、一個中正萬華丟了又如何?國民黨早從2016年就一路不順至今，除了2018那一次「意外的團結」，有差這一次的失利嗎?

再者，國民黨有到了1949年兵敗如山倒的局面嗎?如從公投、罷免、補選投票結果來看，顯示基本盤的票都還開得出來，只是不如對手綠營基本盤的票多，至少投票部隊沒有成建制的潰敗。在與民進黨相比相去不遠的票數差異下，基本上就是候選人特質還有中間選民的投票意願決定了選舉的結果。換言之，問題在於候選人以及選戰策略這些戰術細節未臻完善，而非毫無勝利可能，更顯示出問題是出在黨的選舉大戰略盡顯空洞，失去對戰術細節的執行可能，才會造成這幾場政治運動始終無法取得戰果。

眼看中央執政的民進黨正在對地方在野的國民黨進行全方面的「剿匪」，剿完顏家剿盧秀燕，下一個是誰，藍營人人有分，誰都跑不掉。何不看看偉大的敵人共產黨如何走過兩萬五千里長征?除了在反對張國燾黨內分裂主義的黨內鬥爭中，贏得全黨團結外，在北上抗日與南下退卻的政治路線中選擇的正確的大戰略，才是幫助共產黨度過生死存亡的關鍵。趕快參考共產黨長征時，面對困難就開啟會議的解決方案，開啟與人民對抗民進黨「統一戰線」的大戰略吧!

不可諱言，正是因為共產黨有一個足以掌握歷史趨勢的領導人物毛澤東，才得以翻過雪山走過草原，讓共產黨重起爐灶。而國民黨目前卻是看不到這樣的人物走上檯面。有一個日本政治評論員說國民黨沒有唐三藏，只有劣根性待解的徒弟。其實矢板明夫先生說錯了，國民黨是太多人以為自己是唐三藏，以為念念緊箍咒讓黨員支持者含淚支持就能成功取經(勝選)，殊不知一路上的妖怪早已洞悉師徒矛盾，否則怎會有孫悟空不時的離隊不歸呢?

比起唐三藏，國民黨更需要的是桃太郎。國民黨沒有一個人拿得出——捨我其誰讓大家跟隨他一起去打民進黨大魔王——這種氣魄格局。相反，國民黨的唐三藏們永遠都要等著人家去拱他去消滅大魔王，而不像桃太郎一樣用精神讓小白狗、小猴子、雉雞受到感召而主動投入。缺乏這樣子形象特質的人是國民黨數十年來人才養成最大的問題。

千軍易得，一將難求。國民黨目前找不到桃太郎，至少不要人人搶當「淘汰郎」，趕緊收拾灰心喪志的情緒，門關起來打打罵罵辦點正事，救黨圖存才是眼下最重要的事情! （作者為自由撰稿人）

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