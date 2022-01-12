蔡總統學位與論文真偽爭議，已嚴重衝擊政府的威信與權力正當性，但四項公投投票結果卻令人大失所望，再次顯示台灣的短板在南部。這個問題已存在多年，但國民黨拿不出辦法，民間力量也很有限，民進黨南部板塊會越來越硬。

大陸高層於辛亥革命110週年紀念大會上明確定調：台灣問題純屬中國內政。所謂一個巴掌拍不響，2016年以來台灣變局所牽動的台海情勢與中美關係，主要是台灣內部因素使然。習拜會後的台美關係已經大體回到原本路線，然而島內情勢丕變，已使大陸促統的決心與腳步更加堅定。

以二戰後的世代而言，1940-1960年代的戰後嬰兒潮，成長於倒丁字型傳統社會，1960到1980年代出生則屬金字塔型現代社會，1980-2000年代的新人類，則成長於台灣內部解嚴與外部開放下，使台灣從現代社會轉型為多中心治理的後現代社會。

然而，在此期間，由於兩岸政策自我設限，未能向外開創引入活水之下，北台灣的繁榮進步幾乎是以磁吸南台灣為代價（附圖），所形成的經社結構與政治版塊則亦隨之質變。加上教改課綱刻意造成的世代偏差，不只制約台灣自身發展，已經牽動台美關係乃至兩岸全球。

綠軍深耕、藍軍放棄、大陸忽略之下，南台基層不分年齡，幾乎普遍知識貧窮，與市場脫節，仍停留在傳統原初的發展階段，此即圖左所示的扁平結構與懵懂個體，而在外觀表面上，卻又與圖右的型態近似感覺良好。而自2000年政黨輪替以來，藍綠兩黨皆已逐漸定型並可定性。

綠軍一貫標榜訴求的理念價值大約相當圖右的2，然而由其長期執政的南台灣來看，其實穩定的社會結構卻是在圖左的3與4。反觀藍軍，則是一貫遊走於黨內傳統封建的3，與外部企業台商的1之間，不接4的基層地氣，缺乏2的願景論述。長期停滯的高屏地區大致相當拉丁美洲，民情純樸表象平和，然而已經成為制約兩岸大局的關鍵癥結。

原本應由台灣自身撥亂反正的機會與可能，已於2008年與2018年先後錯過。然而倘若轉念解讀解放思想，台灣實可視為先行先試的微型中國，成功與不成功的發展經驗，對於整個中國毋寧十分貼切重要。眼前較不成功的台灣民主，固然形成制約牽絆，然而也應有其積極意義。首先，即是提供大陸決策層級社會精英参照，可以作為發展前行的前車之鑑；其次，則是讓三中一青基層民意的支持者上台主政，有助緩解深層矛盾繼續積累；再次，則是在陸長台消之下，有效縮短了兩岸差距而利於融合同好。遺留的課題則是台灣問題要如何處理。

兩岸融合原係龐雜的社會系統工程，然若皆能達至圖右的2，自然較能水到渠成。台灣在CSR與ESG等訴求進階社會的管理操作已然鋪開，同理之下民間方式結合網路媒體已可作為。2021年11月13日的「兩岸如何協同共好」視訊會議已順利舉辦，初衷秉持兩岸共同積極探索，聚焦民生寬泛議題，努力尋求明天更好的庶民角度與平實態度，希望爭取兩岸雙贏避免兩岸雙輸。既然可行就將繼續辦理，歡迎各界同道共襄盛舉。（作者為孫文南院院長）

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