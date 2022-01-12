南韓新任總統於3月9日選定後，文在寅5年任期即告結束。回顧文在寅的過去執政，可以說一直在風雨漂蕩中度過，責難多於讚美。幾乎類似蔡英文的6年，比較兩人可稱為形同「孿生兄妹」不為過。從以下數例可得到證明。

首先，是意識形態治國。台韓兩國都屬於國家分裂分治的國情，因此，執政者所駕駛的車子要向右或左，影響國家的對外關係。在南韓人民眼裡，文在寅是左派政府，親近中韓，疏遠美日。

其次，文在寅的用人圈子狹窄。文在寅的青瓦台幕僚和內閣閣員全來自總統選舉陣營的助選員與各大學學運出身並有坐牢經驗的「同志」，無法廣納人才「適才適用」。例如，文在寅安排一位彈琴的女士出任青瓦台發言人，被人譏評。

第三、非核家園政策失敗。文在寅為了達成自己的目標，不惜把好好的數基轉運中的核電廠強制關閉，不僅損失巨額國庫，並且監察院長一氣之下自行脫掉烏紗帽。文在寅卻在歐洲和中東國家訪問時傾力推銷核電整廠輸出，自相矛盾。

第四、文在寅總是喜歡講大話。文在寅自吹K-防疫很成功，不少國家都要要派人來學習，南韓已走出疫情黑洞。沒多久，疫情擴散，Omicron侵襲 ，南韓中小企業和餐飲業連日來，在地凍寒天走上街頭示威。

第五、房價政策徹底失敗。文在寅換部長，26次的新房地產政策，還是得不到南韓年輕人的支持與肯定，5年前最支持文在寅當選總統的這批人如今自己都買不起房子，甭談結婚生子，後悔已來不及，轉向支持反對黨「國民之力」總統候選人尹錫悅。

文在寅於去年底特赦前總統朴槿惠，是因為朴槿惠病情越來越嚴，但另有笑話說，是為安排文在寅住進牢房之用。的確，文在寅的各種弊端官司纏身，在職總統依法不受刑事訴訟，但是一旦離開總統職位，就要面臨「法律面前人人平等」現實。

台韓兩國總統奇特的命運類似。2000年首次政黨輪替，南韓出現盧武鉉，台灣則有陳水扁。如今兩人的命運，都因貪財造禍，盧武鉉為保護自己的清廉面子選擇自盡，阿扁卻掛著病名消遙法外。

南韓憲政史上首次產生女總統朴槿惠，引以為傲。台灣也不服輸，選出蔡英文。朴槿惠坐了4年9個月牢，在其牢中的信函所編《思念不是每個人都擁有》一書中強調自己「無罪」。

值得觀察的是文在寅的下台命運。目前，文在寅有民主黨國會的多數席位可以受到保護，但是一下台，親政府的司法和媒體即可轉向，因此，無人敢保證文在寅「安然無事」。

蔡英文的假論文案，依照彭文正的說法逃不過「30年牢獄之災」。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※