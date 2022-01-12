許多人認為民進黨公投、中二立委補選、罷昶三連勝，等於國民黨三連敗，選後看到國民黨士氣低落、內部出現責任歸屬的爭吵。國民黨在這三場投票，特別是後二者，表現不佳。若從台灣民主發展的角度看，民進黨連三勝，其實也是台灣民主連三敗。

這三場投票民進黨都當成政權保衛戰來打，動員政府資源，發動媒體、網軍及側翼，傾盡全力對在野黨發動一場堅壁清野的戰爭。但這已不是與在野黨爭政權，其作為已經威脅台灣民主的存續。

公投的幾項議題原本就是可以理性地用科學和數字辯論，卻被無限上綱到抗中保台，對持反對意見的學者專家趕盡殺絕，讓台灣失去公共政策的討論空間。繼關閉中天電視後，NCC再秀下限，對媒體出現「議顏堂」的亂象置若罔聞，台灣的言論自由成為裝飾品。

我們可以責怪在野黨是扶不起的阿斗，但是失去司法獨立與言論自由，政府就缺乏制衡的力量。沒有制衡的民主就不能稱做民主，有投票權也沒有用。因此越來越多人失去對政治的關心，甚至對民主失去信心，我們從最近的投票率就可以見到這種隱憂。

國民黨和民眾黨一心盤算2022的地方選舉，但是如果民眾對政治感到失望，對不公平的競爭感到無力，就算2022年地方選舉複製2018年的成果，所得到的結果也就如同今日一般。雖然有幾個地方諸侯，但也成不了氣候，對於許多重大政策和政治亂象起不了任何作用。今日台灣政治真正的危機，不是外部的威脅，不是政黨有沒有輪替，而是民主規則已經嚴重被破壞。

所以在野黨必須一方面喚醒民眾對民主的熱情，一方面表現合作推動政黨輪替的決心，才能贏得更多的支持者。如果只想到打自己的小算盤，沒有共同努力2024的格局，更不會有2022的機會。

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