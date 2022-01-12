國防部再傳憾事，一架F-16V型機在執行訓練任務時失事墜海，又是舉國震驚、錯愕，哀悼，大多反應都是「又」掉飛機了！為什麼是「又」？誰造成的呢？

雖然投身軍旅的子弟，無不將個人生死拋諸腦後，更以保家衛國為使命，但如今各式武器高端先進比比皆是，安全係數更是比起以前舊式裝備高出許多，為何還是狀況連連，遺憾頻頻？讓這些從軍的青年才俊永遠回不了家！

回憶前年10月台東志航基地飛行員朱冠甍駕駛F-5E戰鬥機執行任務，失事墜海殉職，當時朱母在受訪時就激動表示：「兒子跟我說，早晚會出事！」果然在次年立即接連再發生2架同型機及1架F-16型機失事，更折損了3員軍官幹部。

每次失事檢討都是冠冕堂皇、行禮如儀，究責的都是最底層的官兵，如此頻繁的飛安事件所造成的傷亡，國防部長、參謀總長、空軍司令等諸多高官們個個戀棧官位，好官我自為之，没人下台負責，這種態度對得起這些為國捐軀的弟兄嗎？

在台灣人民眼裡，諸公位居國土防衛團隊的高階決策者，只會阿諛奉承、買武器、仰體上意，搏取府院黨高層歡心，卻不在意第一線官兵的安危，真要究責，先把那些有權無責之人烏紗帽給摘了再說吧！