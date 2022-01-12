中二選區立委補選勝負結果，由民進黨籍林靜儀以8萬8752票、得票率51.4%當選；國民黨籍顏寬恒獲8萬912票、得票率46.9%落敗。顏所屬台中黑派，其父為大甲鎮瀾宮董事長顏清標長期經營地方，從既往選舉常勝軍，到2020年立委選舉及2022年立委補選雙輸，地方派系勢力日益消褪。顏家敗選在於這次選舉中，地方派系過於信任組織動員的力量，選舉已從陸戰進入網路空戰，藍營單靠地方組織連結及動員，難以與擅長操作空戰的綠營相抗衡。民進黨傾府院黨資源全力動員，催出58.26%的投票率。

首先，傳統地方派系低估或缺乏面對綠營空戰之能力。顏家參政主要是得蒙於侍從恩庇主義運作，自始至終皆以打在地牌、訴求地方情感，單純依靠組織動員的力量打這場陸戰。儘管在綠營總動員投入搶攻下，顏仍獲得8萬912票，代表派系力量雖仍有一定程度的實力凝聚基本盤，但因較少著墨於空戰而缺乏宣傳實戰經驗。

此次補選可謂不對稱戰役，民進黨幾乎無限上綱運用府院行政資源；國民黨批其網軍攻擊、政治抹黑、媒體轟炸，動用龐大的國家機器輾壓地方派系，形同小蝦米對抗大鯨魚。由於國民黨中央與地方派系整合力量有限，使得傳統地方派系難以對抗新黨國體制。在顏寬恒連續兩次遭到空降部隊擊潰落選後，背景相似的雲林縣長張麗善家族或因「骨牌效應」，其年底連任縣長恐會出現危機。

其次，激化國民黨內部權力及路線之爭。國民黨繼推動四大公投「同意案」失利後，陸續在中二選區立委補選、立委林昶佐罷免案遭雙殺，重創黨主席朱立倫政治聲望及領導。朱立倫將成為弱勢、跛腳黨主席，國民黨內部權力結構及運作機制將會進入很長的重建期。連敗三次不僅重創朱立倫威信甚深，同時，也激起黨內偏統派的「戰鬥藍」領袖趙少康、前高雄市長韓國瑜及孫文學校校長張亞中等，挑戰朱的政治領導地位及爭奪路線主導權。

朱立倫領導權遭弱化，且因國民黨執政的地方縣市首長聲望如新北市長侯友宜皆高過朱立倫，形成地方諸侯挑戰中央領導的政治氣勢。當國民黨中央陷入軟弱及缺乏領導力，並無法與地方發揮協調作戰作用，不利於今年藍營地方縣市長選舉，造成國民黨中央與地方關係難以協調、凝聚。

再者，中間的無黨聯盟及第三勢力崛起。國、民兩黨政黨形象及支持度並未顯著提升，藍綠惡鬥反使台灣民眾黨獲益。國民黨從四大公投、罷免案及補選案已三連敗，此三擊猶如政治溫度計般，民進黨視為期中考全力以赴，以免產生「蝴蝶效應」衝擊九合一選舉。這顯示朱立倫擔任主席以來，缺乏整合內部派系之領導力及政策論述能力。

這無疑重挫國民黨黨內士氣，在民進黨政黨形象支持並未獲提升及更多認同時，國民黨政黨形象之滑落，造成「螳螂捕蟬，黃雀在後」的第三方獲益，尤其是台北市長柯文哲，及其領導的民眾黨。近年內民進黨的民調並未明顯變好，國民黨的民調也未提高，而是中間選民和白色力量再增加。從四大公投的投票率僅41％，顯示為藍綠基本盤動員，中間勢力及選民在四大公投中並未明顯政治表態，此股政治力量成為左右選情的關鍵。

最後，國、民兩黨政黨資源投入的不對稱。綠營傾全黨及政府之力投入選舉，地方藍營人士錯估情勢以為單靠地方派系即可應對，傳統地方派系之策略在於淡化政黨對決，以讓派系動員的力量最大化，故不希望政黨過度介入。但民進黨卻激化藍綠對決，藍營既有的選戰策略並無相對應作為，缺乏政黨奧援。

此外，地方諸侯也未能發揮母雞效應，這次選舉在地方派系訴求在地牌策略之下，藍營資源介入相當有限。台中市長盧秀燕只在最後關頭才相挺顏寬恒，錯失發揮母雞效應的時機。相對於民進黨不僅動員總統、副總統及地方諸侯、立法委員力挺林靜儀，國民黨中央、地方領導及資源相對投入明顯不足。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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