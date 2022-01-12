曾協助大陸工人維權、赴香港採訪雨傘運動、聲援香港反修例（反送中）的大陸異議人士胡海波，2020年因為批評《港區國安法》，遭廣東警方警告「會讓你消失」，決定投奔自由台灣，他相信最反共的蔡英文總統，會協助他取得政治庇護。

結果卻是，蔡英文政府在今年一月，把胡海波遣返回中國大陸。在被蔡政府收容的過程中，胡海波兩次絕食抗議，甚至故意硬咬塑膠衣架吞入，希望用自己的生命來喚起輿論關注；可惜現在不是馬英九執政，對政府不利的消息，大多數媒體不會報導，民進黨的網軍也會冷處理。

另一個例子，2015年大陸民運人士陸寧、石堅、蘇黔龍駕駛小型遊艇偷渡來台，當時民進黨立委田秋堇與許多社會團體，紛紛要求馬政府刀下留人，說把民運人士遣返回大陸無異於「羊入虎口」。結果卻是，這三人在馬政府時期沒有被遣返，卻在蔡英文執政的2017年，被遣返回中國大陸，如田秋堇所說的「羊入虎口」。

要求馬政府不能遣返的田秋堇與社運團體，對於蔡英文遣返大陸民運人士卻無動於衷，這是台灣「社運真空」的一個例證。民進黨執政後，延攬在社運界有話語權的人士當官，范雲、田秋堇、陳吉仲……這些社運人士享受到資源後，自然也不會忤逆民進黨的決定。

由此可以看出，民進黨固然在言論上對中共張牙舞爪，一副要打就來的架勢，實際的作為，卻是對北京非常「溫馴」，幾乎不敢抵觸中共的利益。

蔡英文執政，台灣的出口毫不設防鎖在大陸；大陸的民運人士乖乖遣返；「一個中國」的憲政框架，民進黨不敢更動一字。從某個角度說，民進黨對北京的「行為溫馴」的確有助於兩岸和平，而言論上的「抗中」則是必須的煙霧彈，轉移台灣民意，特別是年輕族群的注意力，忽略民進黨對北京的妥協與讓步。

所以無怪乎北京勝券在握，認為時間在自己這邊；民進黨的所作所為，是讓台灣在兩岸的談判中更沒有籌碼，也讓大陸人民對於「民主」更失去期待，有利於中共的政權穩定。

陸媒報導胡海波事件的標題：「亂港者末路！台灣向大陸遣返偷渡者，包括聲援香港『修例風波』者」，民進黨等於是協助壓制香港民運，這才是口口聲聲「反共」的蔡英文總統，實際的作為。

在野黨必須要意識到民進黨言論與行為的「二元性」，才能理解為何抗中保台如此有效。而對大陸、香港的民運人士們，筆者也必須很慚愧的提醒，民主是個好制度，但並不完美，千萬不要以為民主的政府就不會欺騙人民。

說實在，民進黨連台灣人都欺騙了，何況是香港人、新疆人、大陸人？但也不要因為台灣的現狀，就對民主下了定論。民主是一個進程，需要時間與條件的配合，台灣當年是這樣，未來的中國大陸，也會是這樣。（作者為政治幕僚）

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