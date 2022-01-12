因於生存的競爭及能量的不等，國與國之間要能平等互視，目前仍只是個理想，但觀念決定態度，一個國家如何看待文明、如何看待歷史，也就決定了你是否更能趨向於這個理想。這理想對大國尤其重要，否則就會像西方五百年來的擴張般，其間就不乏學者、傳教士的「理念」支撐，他們為西方提供了殖民的「道德」基礎，以為殖民就是去開化那些野蠻人，讓他們有機會接觸文明、信仰上帝，但其結果，卻更強化了世界的不平等。

然而，儘管多數人如此，卻也有少數人在與其他文明互動後出現了反思：原來我們西方以為天經地義的東西並不真天經地義，許多我們以為的奇風異俗，背後原有著一定的文化理念在支撐。由此，就產生了以「文化」為核心概念的人類學，開始對人類文化作更廣垠、更根柢的探究。而也正是有這反思，才會出現費孝通所說的「各美其美，美人之美，美美與共」的文化態度。

這種尊重不同文化的態度對大國之所以重要，正因大國有能量遂行己意，凌越他人，只有大國能尊重小國，大的文明能尊重小的文明，「美美與共」才真能出現。而就此，儘管西方有人類學這等學問的反思，卻不得不承認，歧視與凌越依然普遍存在，在當前西方圍堵中國的態勢中，背後也不乏這樣的文化態度─因為你不像我，所以你是不文明的。

正因如此，在大國崛起中，平等對待諸文明的反思乃更為重要，不只在由此而抗衡西方的霸凌，更就回過頭來反思自己的崛起是否也帶有類似的傲慢，能免於此，中國的崛起才真為世界提供了不同於西方的一種選擇，為世界文明「各美其美，美美與共」提供了一種可能，中國故事也才會成為其他人想聽的故事。

而如果就此而言，所謂不同文明、不同國家間的平等互視，就應該最先在中國與四鄰間得到彰顯。須如此，除「美美與共」本來就該先落實在敦親睦鄰此力最能及之處外，還更因相對於四鄰，中國自始即是大國，不只是個大文明，有時還是他們的宗主國。

因為是大文明，鄰近的日本、韓國、越南都受到漢文化的大量影響，所以提起他們，大陸許多人常就充滿著居高臨下的語氣，「日本文化都是中國傳去的」，「韓國的書院怎麼位列世界文化遺產，還不就是學中國的？」而歷史上既曾是韓國、越南的宗主國，語氣更就輕蔑。換位思考，聽在他們耳中，又是什麼滋味！你有這樣的「老大」態度，人家又怎麼聽得下中國故事？

不錯，日、韓、越南都受到大量的中國文化影響，但中國文化即便傳到不隨意改變原生態文化的日本，許多時候也依然「入日本則日本之」，日本茶文化與中國茶文化大異其趣，日本庭園有自己創生的枯山水，宋元後文人藝術在中國佔有主導地位，但文人樂器的古琴明末才傳入日本，自來也就門庭寥寥。至於道家文化在日本的稀薄，更就說明了日本文化原有它自己的主體性在。

相對於日本，中國對韓國、越南的政治影響更為直接，但越南有中南半島的文化，韓國處在中日之間，有時連立個新王都得上報兩國，正如此，韓國乃一定要用韓文。換句話說，儘管中國強調王霸之分，但再優雅的統治也掩蓋不了統治的事實，中國人印象中的韓國人爭勝好強，但回到韓國的小國歷史，你也就能多少有感同身受的了解。

正因是歷史大國，正因崛起的大國仍舊有如此大的面積與人口，面對四鄰，中國就更須避免以強者自居，沒有這樣的反省，四鄰之看中國，也就如過去的中國之看西方。所以說，真談平視世界，真談中國可以平視四方，首先就應體現在中國與四鄰間的平視，由此，也就更容易映現出不同於西方的另一種大國崛起。（作者為文化學者）