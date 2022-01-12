美國陷入亂世之說並非危言聳聽，一年多前國會被攻陷的暴亂，至今仍深植在世人心中，社會其他層面的紛亂無法平息，方方面面的衝突因子且在滋長中。若論製造亂局的禍首，當推鼓動國會暴亂至今猶在興風作浪的前總統川普。

拜登總統近期在國會暴亂週年譴責川普的重話，句句切中要害，前總統卡特同時提出的民主面臨危機之言，同樣引入深思。拜登矢言不會讓人「把刀架在民主脖子上」；卡特警告，美國「已站在深淵邊緣」，且該深淵範圍仍不斷擴大，若不立即採取行動，「將面臨發生內戰和失去民主的風險」。當前美國有能耐架起刀子、引爆內戰者，捨川普之外還有誰？

至今仍大言不慚「勝利被偷走」的川普，重出江湖的聲勢越來越高。大部分共和黨支持者希望他再出馬，而拜登民意支持率不斷下滑，川普有機可乘。川普近期聲調與動作拉高，不僅進行募款活動、舉辦數場大型造勢活動，光是暗示可能再次參選，就已經募得超過1億美元的資金。川普全力幫助他的政治盟友贏得國會期中選舉，然後以此為重要憑藉，在共和黨內取得強大影響力，主導下次總統選舉提名。川普已成共和黨的造王者，他的目標是稱王。

川普指稱，前次總統選舉拜登靠舞弊當選，據調查，有75%共和黨人相信，更有80%共和黨人希望川普復出。川普能獲粉絲死心塌地支持，顯示他善於掌控民怨，精於民粹煽動，也得助於民主黨的進步派推動的一些左傾政策過度偏激，許多主張招致反感，但拜登無法壓制，無法整合黨內歧見，反而襯托川普及共和黨政客對民主黨的指控有其真實性。

拜登執政1年，改造美國的計畫多成為空想，反使民主黨聲望直直落。美國內外的坑洞實在太多，拜登執政不但未能填平，反使坑洞變大、變多。拜登的失敗除了個人因素外，也是美國的民主體制危機深重導致的必然結果。

美國政黨對立和選民撕裂程度幾已到分裂邊緣程度，拜登現在連半個總統都當不成，僅剩的40%左右民意支持，只能算是少數總統了。在共和黨重掌參眾兩院之後，80高齡的拜登明年更加寸步難行。

新冠疫情大流行加深美國社會矛盾的裂痕，貧富差距進一步擴大，封城與強制注射疫苗政策被認為是政府過度干預，極右派組織更加勃興，都在添增未來可能內戰的火種。點燃柴火的不二人選當然是川普。他不斷散播選舉舞弊的扭曲訊息，扭曲憤怒者的記憶。在政客們搧風點火之下，政黨對立沿著關鍵軸進一步分裂，種族、信條或階級的對立性日益深重。斷層線和裂縫固然原本就有，但想添增權力份額的川普們正努力挖深裂縫。

川普及其追隨者處心積慮運用美國深重的部落主義，促使附隨的經濟、社會和政治精英相信，那些不同意他們的人都是邪惡的，正在積極破壞社會，把美國帶入罪惡深淵。因此，對川普忠誠與否，就是對美國忠奸的試金石。於是乎，兩極分化已上升到信仰層次，無法調和。美國許多精英相信，未來幾年內發生內戰的可能性已超過3至5成；更有學者擔心，今年期中選舉或2024年的總統選舉，將在美國引發內戰，特別是如果川普或類似候選人再度對選舉結果提出異議的話，將可能成為導火線。美國激進民眾再不看清川普這類人是亂源，並採取有效緩和衝突的措施，美國將永無寧日。