中二立委補選民進黨傾府院黨行政資源，搭配綠媒「空軍」政論節目人格摧毀轟炸，林靜儀如願扳倒「陸軍」實力雄厚的國民黨顏寬恒，這種無視行政中立、毀滅式的選舉奏效，年底縣市長選舉民進黨如法炮製已啟動割喉戰，最大在野黨國民黨則還在說夢話。

顏家在地方經營逾30年，無疑是國民黨最具實力地方派系，但再雄厚的地方派系也經不起鋪天蓋地的抹黑。顏寬恒的敗選模式讓民進黨嚐到甜頭，已磨刀霍霍指向年底直轄市選戰，首要摧毀對象是台中市長盧秀燕，綠媒政論節目已比照摧毀顏寬恒模式，開始集中火力轟炸盧秀燕。

綠媒的炮彈全部延續炸毀顏寬恒的後勤資源，背後少不了府院黨的挹注資源，尤其綠媒大撈國家資源、業配塞滿口袋甘為側翼，競相搶當先鋒，輾壓目標邀功，於是影射顏寬恒圖私利的捷運正英站，繼續攻擊盧秀燕，同時火力加碼指控盧秀燕勾結建商、賤賣社會住宅用地。

民進黨是典型的狼性政黨，達成「靜昶守護」作戰目標翌日，蔡英文立即召集選對會要角召開會議，因疫情日益嚴峻擔心觀感不佳，還刻意散播年後才布局的訊息，實際上已悄悄展開年底選舉割喉戰。綠媒再次集中火力瞄準盧秀燕，只是先期火網測試，接下來的目標就是新北市長侯友宜與志在參選台北市長的立委蔣萬安。

面對民進黨有組織性的割喉戰，國民黨主席朱立倫先是龜縮神隱甩鍋給前主席，被媒體堵麥才表示責任一肩扛，如何扛責不知所云。如今民進黨已擂戰鼓，蔡英文總統要在年底選舉證明她不會跛腳，強烈企圖心不言可喻；朱立倫則還在說夢話，國民黨再吃敗戰也不會令人驚訝。