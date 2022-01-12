海協會副會長孫亞夫日前接受專訪，台灣媒體偏重他對武統及中共二十大將推出對台新政等表述，卻忽略他對過去1年台海形勢的基本判斷與未來對台政策大方向。孫亞夫認為，2021年兩岸政治關係嚴峻複雜，並出現新一輪緊張，但兩岸經濟、社會、文化交往還是在繼續進行，而且還有一些好的成績、好的消息。

綠營搞抗中 翻不了天

這句話其實是孫亞夫專訪全文最重要、最核心的內容，也可以視為中共對台決策層對目前兩岸情勢的總體認知。從中共擅長的辯證法來分析，孫亞夫提到去年兩岸關係在政治上「嚴峻複雜」，無疑是「不好」的一面，但在兩岸經濟、社會、文化上卻存在「好的一面」，透露出大陸高層對兩岸關係的觀察相當冷靜，並沒有因台灣內部藍綠消長或美方不斷加碼的挺台動作，而產生悲觀、盲目的判斷。對比台灣乃至國際輿論對新一年兩岸情勢普遍悲觀的預期，陸方表態反而頗有幾分胸有成竹、閒庭信步的感覺。

換言之，當北京認定目前兩岸關係在經濟、文化、社會方面「還不錯」，那麼就完全不會滋生「武統」焦慮或衝動。至於如何處理「嚴峻複雜」的政治層面，相信北京還會延續過往「遏獨」措施，甚至在軍事、外交、輿論等領域，加大對民進黨及西方親台力量的打擊或施壓。同時，如孫亞夫所言，兩岸仍有「談」的可能性，陸方留下迴旋空間，期待台灣重回九二共識恢復對話。

為何陸方有足夠的底氣？原因就在經濟。民進黨重新執政6年來，兩岸經貿依存度持續上升，去年台灣向陸港澳出口總額占42.3%，對大陸貿易順差達到1047.35億美元，創下歷史新高。在中共眼中，經濟決定政治，台灣對大陸經濟的依賴，從根本上保證了大陸對台「主導權」和「主動權」，也決定了民進黨政府的「抗中」充其量只是「小打小鬧」、翻不了天。。

台灣社會，尤其是民進黨政府，應該從孫亞夫對兩岸情勢的基本判斷中，得到有價值的訊息。首先，由於美中、紅綠之間存在結構性的分歧乃至衝突，故大陸在兩岸政治關係論述上，不可能做出調整或改變，台灣不需要對大陸的「硬話」太在意，而要注意大陸對維持兩岸經濟、文化、社會交流的意願未變。其次，民進黨政府雖在政治上遭到大陸強力批判，但蔡總統、陸委會一直強調兩岸交流不會關上大門、走回老路，務求經濟、社會關係穩定，相信北京對此也有所認知。可見，在兩岸政治分歧、對抗一時難解的情形下，共同維持兩岸既有的經貿、文化和社會連結，已經成為兩岸執政者心照不宣的默契。

經濟關係 沒本錢樂觀

有鑒於此，兩岸雙方應該建立起「兩個基礎」的認知：第一，經濟、社會、文化的密切交往，是兩岸關係和平穩定的基礎；第二，基於雙方憲政體制共同規定的兩岸政治定位，是兩岸政治對話的基礎。前者組成了兩岸關係現狀的「下層基礎」，後者則構建起兩岸關係走向的「上層建築」，兩者存在著先後邏輯關係。目前紅綠執政者在「第二個基礎」上難有共識，但至少應在「第一個基礎」上找到共同努力的方向。

然而，兩岸經濟、社會、文化交往的基礎，並非從天而降的恩賜，也不是一勞永逸的恆產。中美關係的前車之鑒，就值得汲取和深思。過去很長時間談及中美關係，往往有兩句話，第一句是「中美好不到哪去，也壞不到哪去」，第二句是「經貿是中美關係壓艙石」。結果就在近幾年，川普的貿易戰、美方科技、金融對中封鎖，導致雙方經貿基礎瀕臨雪崩，中美交惡之遽變，超乎所有人預料，也徹底顛覆了原本對中美關係的定性。

兩岸關係亦然，表面上「下層基礎」仍然牢固，實則危機四伏。遭到連續2年疫情困擾，兩岸民間自下而上的經濟、社會、文化交往早已陷入停擺狀態，亮眼經貿數字背後有更多短期、外部因素刺激驅動，在政治互信脆弱的情形下，長期積累兩岸經濟社會基礎，未必能抵禦住「黑天鵝」風險衝擊。兩岸經濟關係沒有樂觀本錢，陸方更需呵護台商、台企，民進黨政府需善待兩岸民間交流。新的一年，雙方應在「政治避戰、經貿維穩、社會促通」上尋求交集。

兩岸和戰由美中台三邊關係決定，但兩岸的集體智慧是關鍵中的關鍵。