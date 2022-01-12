台獨大老蔡丁貴，從美國返台後確診新冠肺炎，並自稱疑似在飛機上染疫；不過，有醫師看完檢驗報告後，直接打臉蔡丁貴，在上機前一個星期左右就已經感染。

蔡丁貴自稱台獨大老，曾號召台灣年輕人應組建萬人志願軍，參與國產高端疫苗的三期臨床試驗，但卻被發現，自己早已在美國施打兩劑BNT疫苗。如今，蔡丁貴在美國染疫，竟又不顧台灣同胞的安危，自私地跑回接受治療，甚至撒謊說疑似在飛機上染疫，真把台灣人都當笨蛋耍嗎？

其實，早在去年11月時，蔡丁貴就在臉書砲轟台灣的防疫旅館政策，甚至說，沒有訂到防疫旅館就不能登機，根本是另類黑名單；蔡丁貴甚至主張，從國外返台就回到自己的家，當成防疫隔離的住宿既理想又不用花錢。當所有返國民眾都配合政府防疫，就是有人自私，竟然還是堂堂的台獨大老自私。

還好，蔡英文政府沒有屈就台獨大老的壓力，更改台灣的入境防疫規定，不然，台灣疫情恐怕已經遍地烽火。只是，衛福部的防疫做得再確實，仍敵不過蔡英文唯美國馬首是瞻，不惜傷害台灣人民利益的堅定立場。

隨著國際Omicron疫情升溫，有將近7成的境外移入確診者，都是來自美國，當眾多學者專家都疾呼，應將美國列入高風險國家名單；但是，如同去年衛福部食藥署，執意以免疫橋接方式，通過國產高端疫苗的EUA一樣，科學數據始終敵不過政治考量，即便從美國入境確診比例的數據再高，蔡英文政府就是無動於衷。

病毒不會從天上掉下來，台灣疫情發生迄今，當外界都明白「機組員3+11檢疫制度」是造成本土疫情防疫的破口，但是，民進黨政府始終堅決否認，硬拗到底。如今，境外移入確診數大幅增加，並已造成本土疫情升溫，難道，民進黨政府又要重蹈一次覆轍，讓國人重陷疫情威脅。

信奉台獨黨綱的民進黨，無論是蔡英文還是蔡丁貴，一個是遇到美國就轉彎，用政治決定科學，不僅開放萊豬進口，也不將美國列入高風險國家名單；另一個是叫人打高端、自己打BNT，在美國染疫後，竟然趕緊跑回台灣治療。

有這樣的國家領導人，台灣人民的利益，始終被置於美國利益之後；有這樣的台獨大老，老是叫人為台獨戰到最後一兵一卒、自己卻躲到美國去。台灣人民，您真的不生氣嗎？

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