1946年1月10日，蔣介石以國民政府軍事委員會委員長的名義，下達停戰命令，其中規定：「一切戰鬥行動立即停止」，但其附註中的規定：「對國民政府軍隊為恢復主權而開入東北9省或在9省境內調動，並不影響。」並規定該命令「自即日起開始實行，遲至本月13日下午12時止，務必在各地完全實施。」

為執行上項命令，成立軍事調處執行部於北平，該部由委員3人組成之，代表國、共、美三方面，國方為鄭介民，共方為葉劍英，美方為饒伯森。所有必要訓令及命令，應由3委員一致同意，以國民政府主席名義，經軍事調處執行部發布之。

此項協議，對中共而言，卻是利多。周恩來說：

蔣在被逼下把戰爭暫時停下來了。在當時的協議中，不允許雙方軍隊移動，假使蔣不動，他的大部分軍隊還在西南，華北不多，的確打不起……大仗。所以當時我們簽了字。……我黨在當時也需要停戰整頓，特別是在東北……所以當時黨簽訂停戰協議是對的。

國方也認為有利，王世杰對蔣介石說：

美國之政策，在鞏固我政府在東北之地位。停戰協議成立後，美政府如以助我運軍，或以復興借款予我，較為自由。日俘遣送與受降等工作，可由停戰及恢復交通而完成。故我宜斷然接受美方建議（略予修正），以加強政府之國際地位與自身力量。

實際上，共方對於停戰協議，頗持懷疑態度，即在停戰令生效之日（1月13日），中共中央宣傳部通知各地黨委及部隊，要他們「不要幻想他（蔣）會改變消滅解放區、八路軍、新四軍與共產黨的企圖」。由此可見馬氏主導的停戰協議，不可能有效執行也。

根據副參謀總長白崇禧於2月24日，到北平向華北方面負責人李宗仁、孫連仲等傳達整軍方案時，經彼等研究，就共軍在華北及東北之實際情況，認為停戰前途，毫無把握。因為自停戰後，中共兵力多集中交通線附近，目前隴海、膠濟、津浦、平漢、平綏、正大、同蒲各路，均被切斷，並加緊對各大小城市緊縮包圍與糧食封鎖。整個華北，遍伏危機。

同時蘇軍正助中共在東北發展，恐因東北問題，將使整個停戰為不可能。中共近派部隊取得蘇聯武器，充實戰力。此刻華北共軍，正加強徵集壯丁，整頓部隊；並大量以徒手兵向東北轉移，根據以上情形，停戰前途，毫無把握。

停戰協議及命令，關內停戰，關外增兵，國府原計畫在關外使用5個軍，除3個軍（第十三、五十二、九十四軍）已調至關外外，現又增加7個軍，即新一、新六、第七十一、六十、九十三、五十四、九十九軍。新一、新六、第七十一軍，在1946年3月間已運至關外，其餘4個軍亦在陸續運輸中。

以上10個軍之中，尤以新一、新六、第七十一軍，完全是美械裝備和訓練，是中國最精銳的部隊，均由美艦運至東北，在其後方的津沽地區，更有美軍為後盾。顯示美國的勢力已介入東北，而東北蘇俄紅軍之反響，亦至猛烈。國府接收東北之逆轉，立即發生。鞍山中共軍萬人之戰鬥，起於停戰令生效之日（1月13日），營口共軍8千，鏖戰相繼發生，瀋陽接收，亦因之延期。16日，接收撫順煤礦之經濟特派員張莘夫和技師一行8人之被害，皆為東北蘇軍之反響也。

由於此一停戰協議，使蔣氏「先安關內，在圖關外」之策，倒轉為「先圖關外」，擴大了美、蘇之間的矛盾，即如蔣氏所云：「東北俄軍逾期不撤，並發表聲明，藉詞與駐華美軍同時撤退。乃已不惜與美國公開為敵矣。」

東北蘇軍更鼓勵中共軍「放手大打」。致使停戰協議為之失效。關外既未圖成，關內更不能安。關外關內，均成戰場。最後導致國民黨的全面潰敗，進入東北30萬之精銳，全軍覆沒。蔣在事後一再反悔誤信馬歇爾的主張。1951年，蔣在台灣有兩則《日記》記道：

1.1951年8月7日的《日記》：

本日重閱34年（1945）11月15日（按：應為16日）講詞（按：指〈勦匪戰術之研究與高級將領應有之認識〉），至東北問題一節，極感為何當時不依此原定方針，貫徹到底，而後竟為依賴外交，誤信馬歇爾之主張與態度，將最精華各軍開入東北。以致捨本逐末，無法挽救矣。

2.1951年10月25日的《日記》：

如果我於34年11月決定撤回長春行營以後，明知自力不足，不能接收東北之政策，不因以後美國助運我軍接收東北，以為可恃，而堅拒接收，一任俄國之霸占，將我國軍全力先行肅清關內之共匪，則決不如今日之失敗。此乃依賴外力，轉變政策，決心不堅之報應。一著失，則全盤皆敗矣。

事實上，蔣氏早在1948年10月2日遼瀋戰役前夕，目睹東北之殘敗，即已埋怨馬歇爾造成之錯誤。其日記曰：

東北今日殘敗至此，皆由馬歇爾一手造成之，因以大兵進駐東北，遂致關內整個戰局，調遣失靈，為匪所困，而陷於如此之危境。回首往事，誠不堪設想矣！顧余亦自愧胸無成竹，不能自主國家大政，竟為外交所牽累，而受制於人。

平情而論，完全歸咎馬氏，亦非公允。增兵關外，要求美艦運送，乃蔣氏之主動也。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】