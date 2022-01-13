大陸時事，私下吐槽，轉發朋友圈，抓著大陸同事好友連環珠炮地碎念，都可以。寫在自媒體上供大眾觀看，請做好心理建設。

與友人約在咖啡廳，論起最近的工作，她突然拋出問題：「你的公眾號很少寫大陸的事情啊。比如大陸時事之類的？」

「別別，許多事寫了我就是境外勢力、1450、台灣間諜。」

「還好吧，如果你說得有道理的話，你公眾號讀者也不極端啊。」（此友人是媒體同行，也是本號讀者之一）。

不不不不，很多話「你們」說了可以，「我們」說是不行的。

她眨巴著眼睛，以「北方女孩撒嬌式」之口吻表露不滿：「我們對你們很好了好伐？」

當然好，我親愛的同志朋友們，但很多時候並非「好不好」的問題。而是台灣人的特殊性。

到大陸十年以來最常聽到的評論就是，你是台灣人？大陸對台灣人都有特殊待遇、特別照顧、惠台政策！通常這樣說之後，總會吵得面紅耳赤。

「並沒有多特殊，我以前還因為是台灣籍的去住酒店時被拒絕，流落在凌晨的北京街頭」、「但你也享受惠台政策啊」、「放屁我畢業那時很多企業還不愛用台灣人，惠台是最近的事情，跟我這種有年紀的沒關係！」

大陸人民最後往往會使用必殺技，「你看看你們台灣人怎麼對我們大陸人的」。這話一擊必殺，像我這種有良知的台灣人總是聳肩。行行行讓著你，當給兩岸和平積功德了。

誠實地說，這十年來最慶幸自己是台灣身份的時刻如下：

1 警察來登記小區居住人員信息時，通常隨行的小區物業都能火速記得我：啊就是那個獨居的台灣姑娘。（連單身都被牢牢記著）

2 江湖傳聞報案時警察會比較仔細處理，因為本人沒報過案不具備發言權。但是每每走夜路可以給自己打氣：如果我被綁走賣去山區了，好歹、好歹「你們」會動員去找我的！（我朋友：誰稀罕拐賣一個年過三十的婦女啊！）

3 泡酒吧的時候。對不起各位台灣男性朋友，台灣女性還是受歡迎的多。

那什麼時候會氣惱這個身份呢？老因為「系統問題」而在酒店、醫院、銀行等各類場合被惡狠狠排除。猶記得上個月初想去打第三針疫苗，被家附近的醫院拒之門外，抓著醫院人員哭訴「為什麼我不能在這裡登記打疫苗我不算中國公民嗎」，醫院人員則尷尬解釋。

「不好意思這系統只能給中國公民登記，外國人不行...啊台灣的也不行但我不是說你是外國人啊不是這意思...就是我們大陸的才可以...」

（現在已經打完第三針疫苗了，大家別擔心）

此外，對於我這種多話愛嘮嗑的台灣鄉親而言，最痛苦的，莫過於偶爾碰上不公、偶爾真的想發火、偶爾真的擔憂，但除了對身邊的同事朋友碎念外，很難公開發表意見。

大陸社會其實沒有適應「尋常發表意見」的台灣人。

新聞或社交媒體上最常見的，或是台灣人舉著小紅旗高呼兩岸統一，或是台灣人高喊「老娘不是中國人」，這兩種模式盛行之下，但凡有「非這兩種」的台灣人跳出來發表一個對大陸時事的看法，人們的小雷達常常立刻上線：這傢伙是不是個台毒？是不是暗戳戳指桑罵槐？

而不是去看這位呆灣郎的說法是否真實。

在互聯網上是如此，生活中雖不會如此極端，但有時難免。

比如「很多地方的官僚真的讓人無語，一點也不現代化」這一句話，大陸人老掛嘴上，但我一說，就算是朝夕相處的大陸同事也會挑起一邊眉毛，最好台灣不官僚啦！哼你們就現代化了？

大陸朋友們，一方面真心認為台灣人是同胞，但涉及時事政治往往先跳出來「護犢子」：「你們」又不懂，幹嘛批評「我們」。

想拉近你，也歡迎你的親近，但一些時刻立刻把你推遠。

過去很長一段時間，我對這現象不滿極了。我認為作為在這裡生活的台灣人，該批評批評，該罵就罵，我也是這裡合法工作、繳稅的一分子……

說是這麼說啦！但萬一講了惹麻煩怎麼辦？為什麼要說呢？我的生活美滿幸福，我沒有碰到多大的不公不義，我現在還可以傻笑著跟台灣的家人說「大家對我很好」。如果因為寫了什麼，被質疑立場、甚至是被舉報，我得花多大心力給自己療傷？

「就算再怎樣我還是台灣人，還是有距離的。」每當我同事朋友建議我寫寫大陸的時事新聞，我都會這樣說。自認無奈，感歎世道。

還說同胞呢！每每想到這些我就氣鼓鼓的。

最近，因為看到上一篇公眾號有讀者朋友留言「台灣民主化之後，對經濟、產業、各方面創造了什麼什麼好處？」 覺得這個留言挺有意思，就拿去和另一個對台灣頗瞭解的大陸朋友討論。

他話匣子一開，嘩啦嘩啦跟我感歎，民主化之後很可惜政客當道亂糟糟的如何如何，我說「也並不完全能從這個角度說」，說著說著我倆小小拌嘴。

「哎呀呀你不是台灣人你不懂啦。」我拍了拍他的肩膀，脫口而出。

對方是個在台灣讀過書的交換生，真的喜歡並瞭解台灣。由於我的語氣很軟，對方並未生氣，但這話一出我自己愣住了。

我自認能接受大陸朋友撰文寫台灣，針貶台灣時事。但莫非在一些時刻，我也會搖頭「這傢伙不是台灣人，不懂啦」？

我自認已經是個「假台灣人」了，但在某些關鍵時刻，我會意識到從小生長於台灣的「根」，緊緊地連著我的思考與行為模式。

我常與對台的朋友討論兩岸融合、兩岸交往、彼此真心對真心。

我講了好多年的融合、交流。

但是我忘了，兩岸的「融合」，需要非常久的時間。我們就是有很大不同，尤其涉及時事政治。

這個不同，不是大問題，更不是大缺點。兩岸溝通要先接受的，就是這個「不同」。

除了接受別人跟你的成長背景不一樣之外，更重要的，是接受「當你想討論某些話題時，別人會以不同方式對你，因為在這個層面你不完全是自己人」的現實。

並非不喜愛你，只是，我們在這些話題中尚無法全然成為「同胞」。

能做的，就是不要把這種不同，當成敵視與拒絕瞭解對方的理由。這種不同甚至可以是一種樂趣。

時間流逝，逐漸逐漸，也會抓到與對方溝通的方式。

現在的我是個開心的北京居民。

最近每晚總是聽著胖貓呼嚕呼嚕的聲音，一邊看《武林外傳》（對我現在才開始看各位的童年回憶）。平日踏實工作、週末去公園曬太陽，或是在暖洋洋的咖啡館看著人來人往。我在一個被認為「很狼性」的地方小確幸得要命。

但是在疫情當頭，時不時也會很焦慮地騷擾家人，「如果我確診去隔離了怎辦？阿竹（我的貓）會不會被打死？打死阿竹的話我要怎麼辦啊啊啊啊啊」，然後開始幻想屆時如果我在公眾號哭訴，大概有三分之一的人同情我、三分之一的人罵我、剩下三分之一的是吃瓜群眾……

大陸自媒體優秀者眾，犀利評論時事者所在多有。因此一旦碰上時事熱點，總是不遺餘力給這些優秀評論者轉發。我覺得作為台灣北漂，這是少數能推動改進的舉措。

不管是哪裡人，只要活在這片土地，日復一日地工作生活，日積月累，批評也好、讚美也好，初衷，很大一部分會與這裡「土生土長」的人們相似。

都是希望越來越好。

我成長的年代，是台灣上一代新聞人視為「娛樂至死，新聞專業消逝」的時代。而我現在看著更年輕的網路時代，也老感歎時不我予。

但即便物換星移，熱點時事、民情輿論、自媒體的評論撰稿，又或是台灣北漂的絮叨，反射出來的，不過是人們對於這片土地未來願景的期許，未來進步方向之盼望。

時代並未改變這點。即便元宇宙當道，都需要一個能針砭、能討論的輿論場。

作為台灣北漂，每晚吃得肚子圓滾、知福惜福，偶爾在「算了我是台灣人不說了」與「但是還是想寫點什麼」中反覆糾結。

不是看笑話，而是無法以「算了我在這裡就是過客」全然說服自己。

以此作為2022年第一篇。祝各位身體安康。若今年台北女孩嘴碎抱怨，還請海涵。（郭雪筠/台北女孩）

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