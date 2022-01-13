四大公投覆沒與立委選、罷雙輸，國民黨主席朱立倫第一時間透過黨發言人凌濤既切割又全部承擔「前任者的任務」爭議持續延燒，最新發展是深藍團體藍天行動聯盟號召支持者前往國民黨部要求黨主席朱立倫下台負責。

朱立倫才剛剛應允戰鬥藍趙少康擴大決策圈的提議，同意趙少康、韓國瑜、侯友宜、盧秀燕一起加入決策圈，或應包容深藍團體的一時激憤，替2022選舉布局從長計議。但政治現實是殘酷的，一個弱化的國民黨主席不見得是好事，君不見對手民進黨蔡英文可是黨政大權一把抓、集2022選舉提名權於一身，2024沒立太子，誰跛腳？

顏家動員力依舊，否則不會在國民黨中央「放生」、對手府院黨媒總攻下拿到8萬912票、得票率47%（投票率58.26%）；須知，2020立委選舉顏寬恒是10萬7766票、得票率48.85%（投票率77.2%）；2016立委選舉顏寬恒也有9萬3495票、得票率46.65%（投票率70.8%）；對照這次投票率少了12~19%，足足少了2.5~4萬人出來投票，顏寬恒單打民進黨團夥，是苦戰落敗。

至於罷昶案，國民黨中央任由鍾小平和市議員應曉薇在街頭飆罵「永遠只想著自己補選立委」，看在老百姓和公民團體眼裡又作何感想？這次罷昶案缺了臨門一腳，同意票達5萬4813票，比不同意票4萬3340票，高出1.2萬票，只要再3943張同意票即可達到罷免門檻5萬8756票，此役功敗垂成，又怎能不令支持者扼腕？

會造成藍綠此消彼長的局面，朱立倫怪不得別人，國民黨中央戰略高度不足，當民進黨把四大公投、區域選舉當作政權保衛戰在打，各投開票所開出來的票數，明列未來選舉提名的KPI指標，黨公職無視行政中立，個個請纓前鋒、搶立第一功，試問，國民黨還在搞山頭主義、諸侯割據，焉能不敗？

所謂「亂拳打死老師傅」，眼下民進黨正是這般爆打四分五裂、離心離德的國民黨。回顧10年來國民黨怎麼輸的，怎麼罵都是對，要怎麼贏則人人一把號、各吹各的調，唯一贏了一次的2018選舉，當時黨主席吳敦義苦哈哈賣老臉籌錢發黨工薪水，「意外」找了一個草根藍韓國瑜，用「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」把綠到出汁的高雄江山轟然打下……

戰鬥藍、諸侯藍進入決策圈，朱立倫或許跛腳，但只要國民黨找回打動老百姓的感動藍，2022仍大有可為！

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