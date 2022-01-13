2021年12月30日科技部發布全國科技動態調查，2020年全國研發經費為7,188億元，研發經費占GDP 3.63％；研發經費民間為5,982億元，較上年成長10.6％，政府為1,206億元，成長0.7％；民間與政府占全國研發經費比率為83.2％、16.8%。2020年在執行項目上，「基礎研究」為505億元，較2019年成長8.1％，占比7％；「應用研究」為1,561億元，成長4.7％，占比21.7％；「技術發展」為5,122億元，成長10.2％，占比71.3％。

依據2020年5月29日經濟部統計處發布的主要國家研發投入比較，我國2018年研發經費占GDP比率3.36％，居世界第三，超越日本3.26％，高於美國2.83％、中國大陸2.19％，僅低於以色列4.94％、南韓4.53％；2020年我國研發經費占GDP 3.63％，居世界第幾位，尚不知道，但肯定是名列前茅；我國企業研發經費高度集中在電腦電子及光學產品業，2018年占73.6％，南韓亦以該業別居首位占51.9％，日本以汽車業研發投入居首位占26.1％，但日本各領域也能均衡發展；也因為如此高度集中，使我國創造領先世界的半導體製造產業，但在機械，材料化學，生技等領域則顯現不足，當然就不易再創領先世界的其他產業。

科學研究工作可分為基礎研究、應用研究和技術發展，三者既相互區別又相互關聯，共同構成科研的結構體系。「基礎研究」產生前瞻性創新的前端，其研究所需時間至少以十年考量，沒有特定商業目的，以創新探索知識為目標的研究，稱為基礎研究。有特定目標，進行的基礎研究，稱為定向基礎研究，此類研究多在企業進行；「應用研究」運用基礎研究成果和有關知識，是創造新產品、新方法、新技術、新材料的技術基礎所進行的研究；「技術發展」利用基礎研究、應用研究成果和現有知識，以產品生產或完成工程而進行的技術研究，為商品化量產後端，是一般認為的製程改良活動；2020年我國在基礎研究、應用研究和技術發展的占比分別為7％、21.7％及71.3％，由此可知我國在基礎研究的投資嚴重落後先進國家，也表示我們未來前瞻性創新產品需要依靠他國，我們無法成為像以色列那樣的科技創新強國。

21世紀因為COVID-19的多變異、又複雜，充滿不確定性，讓人難以招架，加上中美爭霸，科技關鍵勝敗，導致產業供應鏈被迫選邊，這真令多數人焦慮不安。我們每天面對海量資訊、數據與抉擇，都希望找到最好的選項，最正確的答案；我們相信有最佳選項，但擔心可能選錯，所以我們找尋專家及科技協助（如AI） ，例如過去在科技專案研究管理領域更是如此；但因為專業知識者也常是「狹隘」的專業者，面對複雜問題，恐會「過度聚焦、思考過於獨立、無法整合全貌」；如六位瞎子摸象的寓言，六人不論他摸到什麼，都認為那就是大象，而忽略自身領域以外的發展，學者專家常無法理解領域相互連結交錯的複雜性；充滿不確定性的領域裡，寬廣的視野更勝於深厚的專業知識，而這就是國科會的職責所在，整合各部會的意見，做最有利國家科技發展的決策。

綜上所述，中美爭霸，科技關鍵勝敗，科技更受各國重視，我國亦然。但現階段，我國研發集中在電腦電子及光學產品業占70％以上，而在機械，材料化學，生技等其他領域則投資不足，產業發展不平衡，社會發展也會失衡；再者我國在基礎研究的投資也嚴重不足，未來前瞻創新性產品仍需要依靠他國。

2021年12月28日立法院三讀通過，科技部轉型為「國家科學及技術委員會」（簡稱新國科會），負責強化整合我國各部會科技研發，引領台灣數位發展與產業創新。至盼新部門，重新思考國家及產業研發轉型的策略；檢討過去的缺失，並深化基礎研究，連接上、中、下游的技術發展與產業應用。更期待新國科會協助行政院完善科技政策的執行與管理，且規劃、協調、審議、資源分配及執行績效管考評估等職責，以確保政策有效執行，落實對社會實質影響。