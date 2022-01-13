龐建國在住家墜樓身亡，留下12字訣：「不公不義的台灣，我生不如死！」；2020韓國瑜總統大選失敗後又遭罷免，高雄市議長許崑源在臉書留言「這一次，誰會是贏家？」後墜樓棄世。

當然，用這種激烈的手段結束自己的生命並不足取，但一個人灰心喪志到了極點，不得不用自殺方式用以明志，這又說明了什麼呢？民進黨執政，類似的事件已好幾起，包括駐大阪辦事處處長蘇啟誠受網軍攻擊蒙冤投繯。是個人的抗壓性太低？抑或現實環境逼迫使然？

許崑源的愛女許采蓁並沒因父親之死而懷憂喪志，宣布將延續父親志業，投入年底市議員選舉，她說，｢我知道爸爸已經變成天使守護在我身邊」。

原本以為龐建國太自私，只因對時局不滿、無力抗拒而選擇自殺，而對他的太太呢？不顧跟他相知相惜32年的太太就這樣甩甩衣袖走了？其實龐建國是留有遺言的，他對太太說，「謝謝妳的愛和付出，對妳的恩情我無以為報，我會在天上保護妳！｣

龐建國是個愛國愛家、摯情摯意的漢子，也希望龐夫人能堅強地站起來，夫婿的未酬壯志，期待妳來為他完成，龐先生會在天上保護妳的！

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