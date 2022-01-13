據網路媒體《報導者》日前指出，位於彰化縣的中州科技大學前往非洲烏干達招生時畫了大餅，拋出各種承諾，包括：來台之前不需要學習中文，課程會以英文授課；學校會給予獎學金，幫助學生分擔學費壓力；學校還會幫忙媒合學生就近到與課程相符的公司實習，賺取生活費。

上述招生宣傳內容，對於非洲窮困國家學子頗具吸引力。但實際上，多數時間卻變成在工廠裡打工，校方的多數承諾皆未兌現，讓外籍學生淪為超時工作的黑工。甚至有烏干達學生每月在眼鏡工廠的工時長達190小時，比法定工時多出兩到三倍。中州科大已成為名符其實的「詐騙集團」，真不知主事者的良心何在？

此外，上述媒體的另一現場採訪報導，指出為了配合蔡政府近年來積極推動的「新南向政策」，在2020年就有5.9萬名學生來自東南亞和南亞國家，人數創下歷史新高，其中越南、印尼兩國的學生，更大幅成長。這些學生有許多人進入了技職體系科技大學所開設的「新南向產學合作國際專班」。位於新北市的黎明技術學院，也有50名來自越南的學生，被送進桃園一家食品廠，一週工作5天，只有2天在校上課。

上述情況相信並非個案，讓人聽來真是怵目驚心和難以置信，讓台灣的某些大專院校實與詐騙集團無異，也讓投入大學教育工作的老師們深感汗顏，無地自容。然而，台灣的大學教育竟然會墮落到這種地步，簡單地歸納起來有以下幾大主因。

首先就是1990年代以來，一連串的教育改革措施，尤其是李遠哲在1994年擔任「行政院教育改革審議委員會」召集人，提出的「教改總諮議報告書」指出，台灣應增加大學招生容量、廣設高中及推動多元入學等方式，紓解升學壓力。於是在各縣市政府均要求能設立大專要求下，原來是五專學制的學校，均逐一改制為科技大學。因此後來竟使台灣的大專院校超過200所。

各大專院為了學生人數的基本需求，乃紛紛降格以求廣招學生。此一情況使大學教育沒有品質可言，只要能招收進校註冊，可以繳交學費或能申請學貸的「都是寶」，從此便注定了台灣高等教育的失敗。最好笑的是在2007年教改後的大學教育再度受到批評，在要求李遠哲道歉時，李表示將不再道歉，反而說：「計程車司機念大學，也沒有什麼不好！」

原先各大專院校的計畫是，學校招生不足，招收大陸學生將是一最佳的彌補方案。的確，早年在兩岸關係平穩發展、和睦相處的年代，各大專院校都可以看到來自大陸的學生。筆者對大陸學生的印象是彬彬有禮、勤奮好學與成績優異；他們的學習態度足絕對可以作為台灣學生的表率。

然而，民進黨執政後，在「反中仇中」的教育及宣傳情況之下，在台灣就讀大學的大陸學生已逐年大幅銳減。根據教育部與陸委會的統計數字，我國從100學年開放陸生來台後，第1年僅招收1萬2155人，之後逐年成長，至105學年度時達到最高點的4萬1975人歷史新高，並使陸生曾經好幾年都是我國境外生最大來源。不過隨著兩岸關係緊張，至109學年度陸生竟僅剩下6033人。

民進黨的仇中教育，看在大陸政府及人民眼裡，自然對台灣的看法逐年變差，甚至產生怨恨，同時也讓學生家長心生反感及畏懼。其中一例是2017年8月初，福建教育部門曾向各高中下達指令，要求各班班主任「負責當面並逐一告知被台灣高校錄取的學生一句話：『當前兩岸形勢嚴峻、複雜且敏感，希望你前往台灣高校就讀重新慎重考慮』」。

大陸來台學生大幅減少，加上台灣各大專院校的大一新生人數正逐年銳減，使後段班的私立大專院校自然感受到生存壓力，甚至早已出現越來越多私校大學倒閉。據教育部統計，各教育階段學生數預測報告，111學年度將進入「黃金交叉」，亦即大學一年級學生數將超越高中畢業生，換言之，每名高中生都有學校可以念，將進入「全入學時代」。

針對招收外籍學生淪為奴工的亂象，其實教育部早已重申，自民國108年起就要求學校須制訂外國學生招生須知，明確告知擬來台就學學生的權利義務，包括應繳學雜費、是否提供獎助學金及領取條件、在台工作的法規等；為維護學生在台就學權益，學校應善盡外國學生學習及生活輔導責任。

教育部於今年1月29日公佈的「109大專校院境外學生人數統計」，109年秋季在籍境外生總人數為9萬8247人，上一學年度則為13萬417人。外籍生入學人數大幅下降，不知是否因部分大專院校「虐待」外籍學生有關，但前述不堪入耳大學教育「醜聞」終將「聲名遠播」；某些大專院校「殺雞取卵」的愚蠢惡行，已經使「教育是良心事業」這句話蕩然無存。

兩岸關係的持續惡化，不僅有引來戰爭的風險，台灣各大專院校希望能招收大陸學生的計畫已經失敗；退而求其次的「新南向政策」之一的「產學合作國際專班」，雖然招收了許多的越南與印尼學生，但一些不肖但又為求生存的學校，被迫只能掛羊頭賣狗肉的經營。民進黨政府的教育當局諸公，希望你們能睜大眼睛，徹底調查並杜絕此一亂象。

（作者為大學英文講師）

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