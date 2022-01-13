由中國、日、韓、紐、澳等15國組成，涵蓋22億人口，生產總值達到26兆美元，佔全球30%GDP和貿易量的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），今年元旦正式生效。國台辦發言人朱鳳蓮表示，歡迎更多台商台企到中國大陸投資興業，享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，打開更廣闊的市場。

陸委會回應朱鳳蓮說，大陸投資環境面臨諸多風險，除了美中經貿戰、科技戰，中共推行反壟斷、數據安全法、「共同富裕」等經濟社會風險外，還有「台獨清單」等政治風險。陸委會呼籲台商注意相關風險，作好風險管控規畫，確保本身安全及投資權益。

大陸改革開放以來，台商台企赴大陸投資廠家數以萬計，投資金額高達數千億美金，其間，陸委會、經濟部從未對台商赴大陸投資給予任何的輔導協助，有的，不是漠不關心，就是冷嘲熱諷。相較於台商企業在大陸篳路藍縷的耕耘收割，陸委會哪裡有甚麼資格提醒台商台企享受RCEP的風險？

台灣參加自由貿易組織一事無成，後進開發國家狂追猛進，已有後來居上的姿態，台商企業為了管控風險，提高競爭力，怎能望CPTPP的梅，止當前的渴，放棄參與全球最大自由貿易協議的機會？既然陸委會指稱大陸投資環境風險高，蔡政府何不壯士斷腕，廢除九二共識下簽署的ECFA，一次性解決台灣缺水、缺電、缺才、缺工、缺地的五缺問題，號召台商回台投資興業？

最後，容筆者小聲地「超前」提問：假如大陸夾帶「中華台北」同時加入CPTPP，試問，蔡政府同不同意？加不加入？國際政經，沒有做不到的，只有台灣想不到的！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※