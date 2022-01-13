我的博士學位是政治學，主攻國際關係、副修比較政治學，專長有比較外交政策、國際政治經濟及族群政治。我的想法很簡單，台灣作為主權獨立的國家，除了外交自主跟經貿安全，多元族群的和諧更是必要的。回國30年，教學、研究及服務，大致聚焦於這三個領域。

自己在族群領域的探究，一開始是不被鼓勵，甚至是被大加撻伐。當時的氛圍是除了山地同胞，其餘都是漢人、頂多是閩客的語言差異，哪有所謂的洋玩意叫「族群」？因此難免被質疑居心叵測、蠱惑民心。當主管之際，一度還被舉發歧視外省人；看著檢舉函，誓言為弱勢發聲。

相較於主流觀點是「大家都是中國人」，民進黨、台派的看法是「大家都是台灣人」、「只有少數的中國人、沒有所謂的外省人」。在1994年第二次台灣人民制憲會議上，我負責草擬整合族群專章，反對者的說法是族群界線多年後就會消逝。同中不能存異，異中求同是緣木求魚。

1994年台北市長選舉，最後的關頭出現「棄黃保陳」，難掩本省人對於趙少康外省身分的擔憂。其實，來台先後不同，對於父祖出生地難免有感情或文化認同。以同為墾殖國的美國為例，東北角的新英格蘭當然是遙想大西洋彼岸，而台灣原住民往往也對南島民族感到親近。

本省人一般對外省人的看法是比較好命，多半集中在軍公教、唸書可減免學雜費。將心比心，當時國民黨政府避秦台灣，百萬軍民只好暫時安置政府單位；反攻大陸不成，如何讓社會流動更加公平，那是大家共同努力的方向。一試定終生相當殘忍，多元入學造成另類世襲也不好。

有一回聆聽名主持人陳月卿閉門演講，囁嚅外省人在媒體的工作機會大降，一些人只好登陸。國務機要費案發生時，個人寫了一些淺見，蒙陳水扁總統接見，問有什麼可以幫忙的地方，斗膽跟阿拉丁神燈要求三願，希望通過「原住民自治區法」、「客家語言平等法」及「外省反歧視法」，可惜朝小野大。

語言、文化或歷史的藕斷絲連，是人之常情，經濟交流往來則出於理性選擇，至於政治上的統獨偏好，沒有對錯可言。多元文化的精神並非只是五彩繽紛的呈現與消費，更要尊重各族群的集體記憶及價值。至若於把不同政黨的支持者視為寇仇，匪夷所思，這又要如何凝聚生命共同體？

或許因為祖先是海上游牧民族，我生性嚮往自由，執著於知識真理，尤其對當道不假辭色；身為社會科學家，也有義務去了解社會現象；作為台獨理念的推動者，更應該虛心傾聽。台灣的民主要是只有多數決、沒有尊重少數，令人憂心是否會步愛爾蘭、烏克蘭後塵，出現北愛及克里米亞。

我對政府的批判並非始於當下，40年來如一日，差別在於當政者的氣量。蔡政府掛羊頭賣狗肉，側翼指控我沒有「台灣價值」，令人啼笑皆非。

以下是我在臉書的留言：慟！驚聞同儕龐建國教授往生，無限哀痛。我雖然跟他立場不同、互動不多，偶而在座談會碰到。讀到遺言「不公不義的台灣，我生不如死」，百感交織。民主化了，竟有這樣的痛心，表示我們的努力還不夠。我偶而也有相同的感覺，被同路人罵，髮鬚開始斑白。願餘生能讓社會有真正的公平正義。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）