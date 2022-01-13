我平常生活起居，大大小小的事都由家中媽祖操辦、打點，可謂道地那種「吃米不知米價」的閒漢，但偶爾出外購買一些吃食用物，卻隱隱覺得價格上好像都和從前不一樣了。回家請教媽祖，她細細數算給我聽，這個漲了多少、那個漲了多少，平常一張藍鈔找開後，三下兩下就所剩無幾，平均漲幅高達一、兩成，聽說原物料騰踴，過年前還要漲一次。

軍公教人員加薪3%，政府視為德政，可相較之下，根本是杯水車薪，入難敷出。物價這種東西，和政治人物一樣，最喜攀高，而且一旦攀居高位，就開始戀棧，說什麼也不肯屈就下來，聞風而漲，卻再也降不下來了。

最可憐的應該是那些退休的公教人員，退休金逐年遞降不說，還得因物價的上漲而形同貶值，更別奢望有年終獎金可以過個豐盛無憂的年了。

近10年來，公教人員被鄙夷為「米蟲」，過去雖清寒而猶令人尊敬的身分一落千丈，退休人員更如過街之鼠，人人喊打斥罵。說來也可笑，顧名思義，「米蟲」也得要有米可食，方才能夠養得肥肥胖胖的，而今米倉罄空，未免有名而無實，我看還是「璧還」得好。

可「惡稱」也如物價一樣，攀附上了，就再也甩都甩不開。《詩經》裡說，「缾之罄矣，維罍之恥」，不知當家的人想到這一層沒有？

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