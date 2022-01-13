立法院臨時會進入修憲議程，朝野政黨共提出75個修憲案，可分為五大類，第一是選舉權年齡門檻降低到18歲；第二，廢除考試院及監察院，由五權分立制改三權分立；第三，降低修憲門檻；第四，改革中央政府體制，確立採總統制、內閣制，或恢復閣揆同意權；第五，動物權、環境權入憲，改造基本國策。其中對於降低修憲門檻，我們期期以為不可。

降低修憲門檻有風險

依照現行《憲法增修條文》規定，修憲須經1/4立法委員提議，3/4出席及出席委員3/4決議，提出憲法修正案；經公告半年後交由公民複決，複決投票的有效同意票須超過選舉人總額半數（約965.5萬票）才算通過。為了讓公民複決能超過門檻，朝野政黨有共識，將公民複決投票綁定今年底的九合一選舉。

台灣處境特殊，大陸未放棄統一台灣的意圖，內部統獨尖銳對立，成為一個分裂的社會。《中華民國憲法》與中國的連結，成為維繫兩岸關係與台灣內部團結的保障，因而2004年修憲時設定超高門檻，以維持憲法的穩定。

本屆立法院共113席，修憲須3/4出席、3/4決議，最低門檻是64席。民進黨完全執政，擁有61席（計入林靜儀），但表面上無黨籍、實質為民進黨的包括趙正宇、黃國書、林昶佐、蘇震清等，民進黨實質掌握65席，可主導修憲。

民進黨希望降低第二階段公民複決門檻，依據現行規定同意票需要逾965.5萬票，這可是比蔡英文總統當選的817萬票歷史紀錄還高。但修憲門檻若降低，安全閥鬆了，無疑將引發不可測的風險，所謂牽一髮動全身，不可不慎。

憲法是國家穩定發展的基石，也是朝野多年來政治分歧、打打鬧鬧，卻未造成政局實質傷害的主要原因。民進黨與其把心思花在降低修憲門檻，何不先展現執政善意與誠意，以溝通代替衝突，讓台灣民主品質不斷提升。

台灣的民主經驗不算長，我們所熟知教科書的民主精神是「少數服從多數、多數尊重少數」；然而，民進黨從黨外時代一路打進國會議場，2000年民進黨第一次政黨輪替，陳水扁主政時「朝小野大」，2016年蔡英文再度政黨輪替且完全執政，民進黨從來不懂「少數服從多數、多數尊重少數」。

以朝野溝通團結為先

反觀2008年國民黨完全執政，在立法院囊括81席立委，超過7成席次，民進黨僅27席，還不到1/4。按當時國民黨席次的壓倒性優勢，民進黨恐怕連一個召委也拿不到，但時任國民黨秘書長吳敦義秉持「尊重少數」原則，讓給民進黨同比例的委員會召委席次。試問，如今民進黨追殺國民黨黨產之餘，午夜夢迴有閃過一絲「多數尊重少數」的念頭嗎？既然修憲需要高度共識，難道不該先行修補政黨撕裂的創傷嗎？

經歷2021年美中與兩岸激烈對抗，三方更加了解彼此的實力，美國拜登政府面臨國內通膨、美債高築、川普主義分裂危機，試圖創造贏得期中選舉的條件，在與中國「對抗、競爭、合作」的戰略天秤上，重新調整砝碼，該合作就合作；民進黨執政6年來，兩岸關係冰封但經貿依存度持續上升，去年台灣對陸港澳出口金額占總出口額的42.3%，對大陸貿易順差達到1047.35億美元，創下歷史新高。如果美國在面對政經現實的挑戰下而必須調整對中政策，蔡英文政府的「聯美抗中」路線難道還要蠻幹到底嗎？

蔡英文總統第二任期，台灣經濟表現亮麗，政府疫情防控雖然離離落落，但因國人的主動防疫並未造成太嚴重的傷害，尤其自公投以降，三項投票連戰皆捷，蔡總統任期接近尾聲，不但未出現跛腳現象，聲望與權力反而達到高峰，她應該是歷任民選總統中，最有餘裕在卸任前推動朝野溝通，促進國家團結的總統。

治國之道無他，國家利益優先、人民能過好日子而已，拜登政府如此，大陸領導人習近平倡言共同富裕亦復如此，蔡英文政府也應該如此做。降低修憲門檻可能製造台海更大的風險，需要更高的「台灣共識」，召開「修憲國是會議」雖然是國民黨的主張，但無須因人廢言，希望蔡總統認真考慮接受。