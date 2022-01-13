台獨大老蔡丁貴又冒出跟疫情有關的新聞了！這回是他剛從美國回台就自曝在檢疫期間驗出確診，先是說疑似在飛機上染疫，後來又承認醫生說他在上機前約1周在美國就已感染。對比他之前叫別人打高端、自己卻在美國打BNT，如今在美國染疫後，又趕緊跑回台灣治療，簡直是吃定台灣，這要叫謹守規矩、認真防疫的民眾如何嚥下這口氣？

蔡丁貴去年曾在臉書發文呼籲，勇敢的台灣人應參與國產疫苗的第三期臨床實驗，不要怕犧牲，而他自己卻已經在美國打過兩劑BNT疫苗。這次蔡丁貴在全球疫情又起、台灣也陷入緊張防備之際，跑回台灣竟然確診，還可能把病毒帶入台灣，當然更引發大眾反感。

隨著國際Omicron疫情升溫，有將近7成的境外移入確診者都是來自美國，當眾多專家都疾呼應將美國列入高風險國家名單時，防疫指揮官陳時中卻始終不採納；現在長程線班機一班比一班毒，隨便一抓都有十幾人確診，顯示搭機前採檢出示的陰性證明，根本不值得信任。

為何會出現這麼大的落差？醫界已提出了各種可能的原因與漏洞，有些國家甚至不用採檢，花錢就能買到PCR陰性證明。由於國外採檢程序不嚴謹或造假，以至於有心人士趁漏洞返台，結果就是台灣必須承受病毒入侵的惡果。立委也質疑航空公司PCR檢核不確實，呼籲政府應要求航空公司加強查核，落實防疫SOP。

現在境外移入確診案例持續飆升，春節返台人數也會不斷增加，蔡丁貴也許事先真的不知自己已經染疫，但以他為代表的這個現象，確實是政府必須立即防堵的破口。