提送立法院預算中心的資料中，經濟部能源局坦誠揭露政府弊病，民進黨的能源政策跳票。蔡英文總統執政後一貫強調，2025年的能源結構將是天然氣占比50％、燃煤占比30％、再生能源占比20％，但能源局最新數字說明，2025年的再生能源發電占比僅15.27%。

能源政策失敗，經濟部長王美花辯解說，再生能源無法達標是因為經濟成長，這說法好像賽跑輸了的小孩，怪對手跑得比他快。王美花對能源政策外行所以無理取鬧，電力規劃本就要考量經濟發展的需求，機關首長的職責是在動態變化的產業環境裡，預估前景，設定方向。

以新北市為例，朱立倫任內三度得到全國節電冠軍，在新北每年工商業新增用電成長1％的情形下，仍節電2％，一增一減，年度節電1％。經濟產值年年增，硬要節電很困難，但新北當時的節電仍傲領全國。

能源規劃不能耍白癡，得未雨綢繆，當時新北的經發局長葉惠青調整業務，將原本重點是行政管理的公用事業科，轉變為主動規劃能源政策的綠色產業科，這是朱立倫能源治理策略的成功關鍵。

成功的人逆境中找機會，失敗的人在機會中找藉口，王美花的失敗藉口是：

「經濟成長，電力需求增加，『分子不變，分母變大』下，綠電占比無法達兩成。」

王美花的「分子不變」是謊言，實情是，以光電為例，2020年的目標是6.5GW，實際連6GW都達不到；2021年的裝置容量目標是8.75GW，也失敗。

綠電整體發展，根據能源局2017年的規劃，2025年發電量應為546億度；但實際執行下來，去年底向下修正，綠能發電量僅剩485億度。明明少了11％，王美花還說謊「分子不變」。

還是謝長廷比較誠實，談到民進黨的能源政策，他說：「日本嚇一跳，問電從哪裡來，我們說沒有問題」；「但從哪裡來，還不知道」。

能源局新的數字，揭露了電從哪裡來的殘酷事實，因為綠能不夠，民進黨要增加燃煤。綠能占比從20％降到15.27％，這個缺口主要將由燃煤彌補，燃煤將比原先的規劃增加13.4％的占比。

綠能不是不好，而是不夠快，民進黨必須承擔，積極解決綠能卡關的癥結，只靠王美花的謊言無法遮掩失敗。用肺發電是民進黨一貫手法，不意外。蔡英文上台後的能源路徑圖，先是增加燃煤，然後增加燃氣，兩者都是惡化空污與碳排放，現在又回過頭來增加燃煤的占比。

難怪面對中火問題，行政院一直掣肘台中市府。行政院廢止台中市空污自治條例，砍掉台中市制裁中火的利器；原本中火的兩部燃煤機組要廢了，行政院護航，讓燃煤機組死灰復燃；市長盧秀燕要求燃煤機組先拆，再改設燃氣機組，行政院不同意，燃氣、燃煤都要。

王美花說謊，行政院為台電圍事，都因為民進黨能源路徑圖失敗。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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