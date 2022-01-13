近日國內新冠疫情又爆發了社區感染，嚴重威脅到農曆過年的氣氛。如果我們想要從中央流行疫情指揮中心的入境防疫作為上找到這波疫情發生的答案，先從自由台灣黨創黨主席蔡丁貴的確診個案來剖析，可能更快。

新冠病毒不論怎麼變種，它都不含政治，也沒有藍綠。國民黨人會感染，民進黨的人也會得病，即使像蔡丁貴這麼極端台獨的，病毒也不會放過。從這個事實來看，防杜疫情擴散還真是一項不分黨派顏色的全民運動。

在防疫的全民運動當中，指揮中心能做的，就是統籌全國的醫療體系及資源，做最有效的疫情防制措施，依據《傳染病防治法》給予的莫大權力，指引及強制全國官民做好應做的防護，避免疫情擴大。

指揮中心的指引之外，我們每個國民在疫情期間，也應該要戴口罩、勤洗手，盡速完成疫苗接種，減少不必要的活動及旅行，擔負起不讓病毒上身，不令自己成為病毒傳播者，不隨意浪費防疫醫療資源的公共道德及社會責任。

最近這波由桃園機場清潔員、居服員等爆發出來的疫情，指揮中心既無法有效防杜國際入境旅客帶進病毒，又憚於對國外旅客下入境限令，以致形成防控疏漏，當然是首要因素。

但如果認真探究，台灣有不少人，沒什麼重要的事，卻還入境出境趴趴走，給台灣帶進病毒的風險，則是根本原因。極端台獨的蔡丁貴此次自美國入境台灣，被檢測出染疫確診，就給社會立下一個最負面的示範。

大家都知道，新冠病毒不斷變種，從印度的Delta，一路到現在的Omicron，讓世界各國的疫情只見起落，沒有一刻停歇。最近，歐美疫情再度大爆發，英國每日確診病例不斷創新高，美國甚至出現1天135萬人確診的世界紀錄，最令人憂心的是，重症患者也幾乎擠滿各醫院。

應對美、英各國的嚴重疫情，台灣最有效的方法當然就是防堵病毒於境外。可是指揮中心不曉得基於什麼心態，還是任由各國來的旅客入境台灣，尤其是感染率高的美國，造成數月來台灣的境外移入確診例持續攀升，最後因為幾個工作人員的不小心，讓病毒入侵，重蹈去年覆轍，爆成當前的群聚感染。

外國人對台灣的防疫可以不負責任，但我們台灣人對自己這塊土地，除了感情之外，還負有不傳染病毒的社會責任。也就因為有這樣的責任感，台灣絕大多數人在疫情期間都能自我克制，減少不必要的外出活動，更停止了國外旅行。

對這樣的克制，有人舉蔡丁貴為例說，這是因為台灣人怕死，怕到國外感染病毒，才不敢出國，像蔡丁貴這樣「勇敢的台灣人」，他就來去美國和台灣，沒有在怕的。對這樣的舉例，我很不贊同。

其實，蔡丁貴在疫情期間，去年先到美國旅行探親，打了兩劑外國疫苗，然後呼籲「勇敢的台灣人」打國產疫苗，就曾引發負面議論。如果蔡丁貴真的「心繫台灣，愛台灣」，他應該在國外疫情嚴重的時候留在台灣，不要出國，但他還是照樣搭機出國，繞了一圈再回到台灣。

如今他在國外感染病毒回到台灣，被強制住進醫院治療時，猶不知自我檢討給台灣帶進病毒的風險，還大言不慚地從他的政治立場議論台灣的隔離檢疫制度。

在此必須提醒蔡丁貴，「勇敢」是用在對台灣社會負責，不使自己染病，不是美台間來去趴趴走，給自己染上病毒。（作者為資深媒體人）