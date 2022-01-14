1977年9月14日，在姚玉蘭的力邀下，孟小冬乘安慶輪抵達基隆港，台北的許多舊雨新知前往歡迎。到台灣後，孟小冬住台北臨沂街的杜美霞府中。每日由姚玉蘭和杜美霞帶了杜美霞的獨子金祖武陪伴。

說起杜美霞，筆者稍作交待。

杜美霞是姚玉蘭和杜月笙生的第二個女兒，晚輩們都稱呼他二阿姨，夫君金吉元，是法租界三鑫公司金廷蓀（長樂路襄陽路聖母大教堂對門的大樓，原三鑫公司舊址。1949年後一度作為上海交運局的辦公樓，現為「首席公館酒店」，原是金廷蓀的產業）的哲嗣。因為孟小冬無子嗣，凡姚玉蘭的子女都過繼給孟小冬，叫孟小冬媽咪。其中杜美霞對孟小冬最親，孟小冬晚年一直由杜美霞照料，情同嫡出。如今姚玉蘭和杜美霞均相繼謝世，唯一能講當年故事的，只有金祖武先生了。

孟小冬在台北信義路的住宅，離杜美霞的住處很近。杜美霞給孟小冬僱了一個小保姆，照料生活。為了消弭孟小冬的寂寞，杜美霞又給她買來了3隻小狗，孟小冬十分歡喜，閑來逗小狗取樂，分別給它們取名「白蘭地」、「香檳」、「威士忌」，狗食特地從香港採購。

據陪伴她臨終的晚輩，有「香港影壇七公主」之一的沈志華女士迴憶：「媽咪經常無辜哭泣，而且哭得十分傷心……」可見她晚年內心的孤獨和痛苦是難以言表的。

近來微信上經常收到杜近芳是孟小冬和梅蘭芳女兒的文章，其實民間早有此說，卻不可信，如果真有其事，中共早就利用杜近芳的骨肉之情，去統戰孟小冬了，而孟小冬晚年也不會不思念杜近芳。更有造謠的媒體說：梅蘭芳在1951年去日本演出，途經香港，由馬少波陪同與孟小冬會晤，還添油加醬，彼此說什麼：「你老了！」、「你也老了！」之類的渾話。

剛才我用微信問台灣的金祖武先生，求證上述說法，他斷然回答：「胡扯！」

因為孟小冬長期抽鴉片，晚年氣喘病嚴重，所以深居簡出，除了在家中接待門生和老友外，很少在公開場合露臉。臨終前頸部插輸氧管搶救，據沈志華說，斷氣前大咳一聲，插管脫落，血濺滿床，甚是悽慘。

孟小冬逝世後，張大千為其寫了輓聯：

魂歸天上譽滿人間 法曲竟成廣陵散；

不畏威劫寧論利往 節概應標烈女篇。

後題：杜夫人孟令輝捐幃，10年前女士在香港，暴徒入其寓，欲劫持之以往大陸，叫囂彌日，恫嚇萬端，女士嚴辭絕之，若輩知不可屈，忽出港幣百萬為壽，託言允為錄音錄影。女士私嘆曰：「是危邦，不可以居也。」即逕來台北，大義凜然，求之遠古已不易，喜可敬也。張爰拜輓（摘自：台灣故宮博物院出版的《張大千先生詩文集》卷五，第14頁）。

孟小冬於民國66年在台過世，杜月笙在台家屬決定將她葬於北縣樹林山佳淨律寺的佛教公墓，墓園佔地近20坪，墓體取象圓形，主牆以精選灰絲大理石建構，風格獨特雅致。（圖文：中時檔案照）

孟小冬葬在新北市樹林鎮的淨律寺墓園，僅靠杜美霞女士和金元吉先生的墓穴，碑文「杜母孟太夫人墓」由張大千題寫。因他無後，墓碑的右下方，只有「張大千敬題」幾字。

1997年3月，孟小冬的侄媳──孟俊泉先生的夫人王曉臨，趁在台灣復興劇院講學的機會，前往淨律寺墓園祭掃。他跪在墓前，看到墓碑上「張大千敬題」幾字，悲從心來，哀姑奶奶無後之痛，潸然淚下，哽咽道：「我是您四姪的媳婦兒，我代表您的姪兒姪女，向您祭拜來了，您安息吧……」此情此景，叫人傷感不已……

為了紀念京劇界空前絕後的藝術大師「冬皇」，為了繼承國粹，誘掖後進，身居台灣的杜美霞和金祖武母子，以及孟小冬的粉絲們，在孟小冬身後成立了《孟小冬女士國劇獎學金基金會》，並整理了她在港台時的清唱錄音，以傳後世。

3年前去台北，有幸金祖武兄送我一張孟小冬女士在港台清唱的碟片，瀰足珍貴。

本文就是在邊聽邊寫的黯然氣氛中完成的。

【本系列完】