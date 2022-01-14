1月8日，俞敏洪在個人公眾號「老俞閒話」發文提到：由新東方投資的影業公司去年製作了一部關於「大涼山少年籃球隊」的勵志電影。這部原本定位網路電影的影片，現在要走院線渠道，俞敏洪同時表示，未來新東方或許還會進一步投資勵志電影。

2013年，電影《中國合夥人》上映，俞敏洪看過之後說：「現實比電影更加殘酷。」雖然影片中的成東青和俞敏洪相差甚遠，但骨子裡他們是一樣的人：生活再難，也一如既往的追夢者。

被網友戲稱心靈雞湯大師的俞敏洪，一直熱衷於對外輸出關於夢想和奮鬥的價值觀。而投資拍電影在俞敏洪看來，也是輸出價值觀、教化他人的一種方式。談到投資電影時，俞敏洪曾表示：「我認為影視一定是教育領域的一個不可分割的部分，或者說它跟教育有著密切的關係。」

2014年，俞敏洪首當PE進入影視行業，投資一家影視公司；2016年，與陳鐵銘和求伯君一起成立影業公司，引得外界猜測，俞敏洪是不是要拍《中國合夥人2》。

此後五年，俞敏洪成立的影業公司沒有掀起大的水花。直到雙減令下，新東方圖謀未來轉型，俞敏洪將勵把勵志電影單獨拿出來進行講述。

這與新東方目前的處境不無關係。

俞敏洪談到，雙減之後，新東方辭退員工六萬人，退學費、員工辭退N+1、教學點退租等現金支出近二百億。而截至2021年5月31日，公司現金流及現金等價物為16.12億美元，短期投資34.35億美元，合計約50.47億美元（約合人民幣326.34億元）。

砍掉K9業務後，營收減少80%，新東方急需找到新方向。除教育領域，新東方的跨界轉型首先在成立大型農業平台，但出師不利，第一場助農直播銷售額只有500萬元人民幣，而沒有俞敏洪現身的直播間，七場助農直播銷售額不到90萬元人民幣。

《大涼山少年籃球隊》的發行渠道轉變，印證了勵志電影是俞敏洪尋找新百億生意的一個重要路徑。

俞敏洪本身就是一個典型的勵志故事。他的演講、直播和書籍，也一直都在嘗試和年輕人對話，雖未必對所有人適用，但其中不乏真誠。

雙減之後，這位勵志明星的形象更加豐滿複雜。俞敏洪的勵志雞湯，素有龐大的粉絲群體，而這種優勢應用於電影中，或能極大填補中國勵志電影這一垂直賽道的短板，一如吳京對愛國題材電影的深度開掘。

為拍攝電影《中國合夥人》，導演陳可辛一直想和影片原型之一俞敏洪對話，但是在電影《中國合夥人》首映禮之前，俞敏洪拒絕和陳可辛或任何演員見面。他多次澄清，新東方並未參與投資《中國合夥人》。

在影片首映禮結束後，俞敏洪被請上台，他說：「儘管電影的情節很精彩，但現實中的故事更加精彩，朋友之間的紛爭更加殘酷，但友情也更加濃厚。」俞敏洪有些失望，認為導演把自己拍得太窩囊了，「電影中發生的事情和實際發生的事情差了很遠，人物性格也和我們現實中的個性差太多。」

比如電影中有一個情節：新東方跟ETS打官司，成東青大段地背誦美國各種法律章程。有人就此提問：「俞老師，你真的背過那些章程嗎？」俞敏洪說沒有，只是讀過關於美國知識產權的法律條款。

也許是對這部電影的不滿，也許是從電影大賣裡看到商機，在俞敏洪心中埋下了一顆種子。就在一年後，也就是2014年，俞敏洪旗下的洪泰基金開始進軍電影業，首筆投資是向自在影業注入近五千萬元人民幣。

而洪泰基金是由俞敏洪與投行人士盛希泰共同成立，背後出資人還包括老牛基金會創始人牛根生、華誼兄弟董事長王中軍等商界精英，以及高翎資本張磊等投資人士。

據當時一位接近新東方的內部人士透露：「新東方一直在努力輸出自己的價值觀，拍電影可能會以一個更有趣更直接的方式來實現這一切。」

但自在影業未能完成俞敏洪對電影行業的佈局目標。俞敏洪也一直希望新東方人的故事能夠影響更多的人，所以當2016年7月，原潤亞影視董事長陳鐵銘和金山公司創始人求伯君找到俞敏洪，希望成立影視公司的時候，三人一拍即合，成立了彼格影業。

俞敏洪希望將更多新東方年輕人的故事搬到螢幕上，「挖掘兩代人的故事，把他們的故事搬上螢幕，讓正在奮鬥的年輕人能夠從中得到奮鬥的啟示。」

企查查數據顯示，新惟影業（曾用名：彼格影業）成立於2016年，註冊資本3111萬元，北京東方卓永投資管理有限公司為第三大股東，持股19%，俞敏洪為董事之一，最終受益股份18.81%。

彼格影業成立當天，就啟動了一支有24人備選的小鮮肉組合，篩選12個年輕人進擊演藝圈。當時就有媒體報導稱新東方教父俞敏洪跨界推出24人鮮肉男團，投資彼格影業或拍《中國合夥人2》。

然而《合夥人2》沒有等到，去年，在俞敏洪的推動下，新惟影業參與投資了一部關於大涼山少年籃球隊打進北京的電影。

2020年，四個彝族少年站上北京東單籃球場的新聞引起俞敏洪的關註：他們來自四川大涼山腹地的甘洛縣阿沙莫村，生活貧困，起初籃球架只是由一個樹樁撐起來的，然而在阿木教練的帶領下，訓練條件逐漸改善，並且有了隊名「涼山黑鷹」。

這些籃球少年為夢想奮鬥的經歷，契合俞敏洪對勵志故事的訴求，因此成為初代試水品。

俞敏洪想要的勵志電影，會是什麼腔調？

這或許要從俞式雞湯說起。一般來說，人在迷茫、困惑以及需要振奮的時候，會想到去聽勵志雞湯、看勵志電影。而俞敏洪和張朝陽、劉強東等網紅企業家不一樣，他的言說，始終是更貼近年輕人的。你可以嫌棄他的教誨缺乏營養，但很難說他偽善。他一路走來，也踐行著他口中的哲學。

俞敏洪一直認為，痛苦沒有意義，扛過苦難，那才是財富。兩次高考失利，第三次考上北大；沒有錢出國留學，便打工賺錢被北大通告批評；曾兩次被綁架，死裡逃生；新東方上市以來的是是非非，與合夥人分崩離析……俞敏洪經歷了跌宕起伏，在近日的一檔節目中，俞敏洪說：「人生是一個戰場，我願意繼續在戰場上，只要我的精力和能力還能跟得上。」

所以，雙減之下，俞敏洪並沒有原地踏步，而是往前探索。根據新浪科技報導，最近3個月裡，新東方陸續投資成立了多家新公司，包括職業中介、食品經營、互聯網信息服務、化肥銷售、智能機器人研發等。

俞敏洪非常善於和年輕人對話。不僅在各大高校演講，還出版專門寫給迷茫年輕人的書籍，針對當下年輕人面臨的一些困境，表達自己的看法和態度。

他也善於和受到年輕人推崇的人物對話。

2020年，俞敏洪曾對話珠峰「探路者」王靜。王靜也是一個勵志人物，同樣出身於農村，白手起家，從餐廳服務員做起，與合夥人用十年時間將探路者做到上市，並曾4次登頂珠峰。2014年的時候，用143天完成了地球九極7+2登山探險項目，刷新世界紀錄。

雙減之後，俞敏洪也沒有閒著，仍然在為年輕人架起一座與世界溝通的橋樑，比如不久前曾對話劉大銘和陶勇醫生。

生於1994年的劉大銘，因先天殘疾，經歷過十一次大型手術，曾與死亡擦肩而過，卻仍然與傷痛對抗，考入曼徹斯特大學，是一位年輕的勵志作家。

陶勇醫生，在2020年1月因為一起醫患糾紛，被歹徒用菜刀連砍6刀，在住院和手術兩周後脫離了生命危險，卻無法再進行手術。在這樣的打擊之後，陶勇醫生成立公益基金，為更多失去光明的孩子帶去醫療保障。

在和俞敏洪的對話中，遇到人生困境如何樹立信念並站起來的話題必不可少，俞敏洪至今仍能自帶流量，證明此類雞湯受眾基礎之眾。

今天的年輕人，在面對困難、挫折和壓力的時候，在自我懷疑、逃避和退縮之後，都希望得到鼓勵，勵志電影以其特有價值而廣受歡迎。

在知乎、豆瓣等社交平台可以看到很多人都在詢問「有沒有勵志電影推薦」，原因不外乎 「看了可以糾正自卑等不良情緒」「最近太喪了想打打雞血」「想看勵志電影充充電」「看完心情放鬆重燃對生活的希望」等。

而網友的推薦被國外電影刷屏。在類似「一生必看的勵志電影」盤點中，《追夢赤子心》《阿甘正傳》《肖申克的救贖》《光榮之路》《風雨哈佛路》皆為常客。

對中國電影而言，勵志品類是片藍海。

並非沒有人拍勵志電影，去年由演員鄭愷主演的體育競技電影《超越》拿下1.43億元票房，豆瓣卻只有5分。在賀歲檔中異軍突起的黑馬電影《雄獅少年》也傳達了另一種勵志故事：人生就像舞獅，上山下山。更早時候，網友把有喜劇標籤的《喜劇之王》《鋼的琴》也都列入勵志電影。

《中國合夥人》在2013年拿下了5.41億票房，豆瓣評分7.6。關於這部影片的評價兩級分化，喜歡的人把它比作中國版的阿甘故事，不喜歡的人認為這是一部抽空現實的拙劣勵志片。

這或許是勵志電影普遍存在的問題，正如影評人@木衛二曾在評價《中國合夥人》時說，一部成功的勵志電影不在於告訴所有人他們很有錢，而是可以告訴觀眾，成功者也有不堪一擊的時候。

五年之後，《中國合夥人2》姍姍來遲，票房慘淡，豆瓣評分4.1。

目前來看，相比國外，國產勵志電影的劇本創作是硬傷，且力所不及處，很難再歸罪審查尺度因素。

對俞敏洪來說，這是壞消息，也是好消息。作為最會講勵志故事的商人，他能否把相應電影品類帶到全新高度，既有難度，亦有可能。（薛亞萍）

（本文來源：「字母榜」公眾號）